В пятницу вечером первый помощник и близкий друг президента Сергей Шефир принимал участие в ток-шоу Савика Шустера «Свобода слова». Правда, он не присутствовал в студии во время записи, а вышел на видео связь во время дискуссии политиков и приглашенных журналистов.

Одним из гостей как раз была Светлана Крюкова, заместитель главного редактора "Страны". Как мы уже сообщали, зам Игоря Гужвы спросила у советника Зеленского подсчитывал ли он сумму неуплаченных налогов с тех денег, которые сейчас находятся на офшорных счетах, и не советовал ли он главе нашего государства перевести эти деньги в украинские банки в рамках амнистии капитала, как это призывает делать власть других граждан.

Помощник президента при полном параде, не хватает лишь галстука, скрин видео: youtube.com/c/shuster

Шефир с явно недовольным видом и сильно запинаясь пытался уйти от ответа, рассказав, что "Квартал 95" - "один из крупнейших налогоплательщиков в медиабизнесе. Поэтому больше мне комментировать нечего".

После эфира в телеграм-канале «Резидент» появилось ироничное сообщение. «Шефир перепутал включение в пятничный эфир Шустера с похоронами, надев все лучшее сразу. Костюм и рубашка бренда Kiton добавили уже привычным скучным выступлениям чиновника траурного вида».

Этот шерстяной костюм представлен в новой коллекции

Мы разыскали на модных мультибрендовых сайтах с лакшери нарядами и аксессуарами темно-синий костюм премиальной итальянской марки Kiton. Судя по лацканам и вороту пиджака, похоже что на друге президента именно эта модель.

И хоть в эфире не было видно Сергея ниже пояса, мы предполагаем, что он все же был в брюках. То есть не стал распаковывать комплект и купил костюм-двойку за €6904 или чуть более 211 000 грн. Ведь он из новой коллекции и выполнен из 100% шерсти. Зазубренные лацканы, застежка на пуговицах спереди, прорезной карман на груди, манжеты на пуговицах, без шлиц, цельная подкладка, прямой подол, средняя посадка, петли для ремня, потайная застежка спереди и строгий крой.

Классическую сорочку можно купить в любимом бутике многих украинских ВИПов на ул. Грущевского

А вот белую рубашку как у Шефира можно непосредственно пощупать и купить в модном бутике Sanahunt неподалеку Верховной Рады. Поплиновая сорочка Kiton из осенне-зимней коллекции 2021 года. Мастера бренда предложили для модели классический крой и нейтральный цвет, позволяющие легко интегрировать изделие в элегантные образы. Стоит она сейчас 15 330 грн.

Бренд Kiton известен тем, что занимается пошивом мужских костюмов и рубашек классического неаполитанского и английского кроя. Каждый костюм изготавливается вручную 25 часов 45 мастерами. В год компания выпускает порядка 20 000 комплектов деловой одежды, потому эксклюзивные дизайнерские вещи так высоко ценятся.

Напомним, Максим Степанов, будучи министром здравоохранения засветился в пальто этой марки. Тогда писали, оно стоило порядка 620 000 грн.