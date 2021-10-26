Следователи узнали, кто перед пропажей последним подвозил звезду "Бриллиантовой руки" Светлану Светличную, которую родственники объявили в розыск. Водителя уже опрашивают московские правоохранители.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Так, следователям удалось установить, кто был водителем, который 22 октября подвозил Светлану Светличную на Киностудию имени Горького в Москве. Именно после этого актриса пропала. Сейчас мужчину опрашивают следователи.

Отметим, что, по предварительным данным, целью визита Светличной на студию могли быть переговоры, касающиеся будущих съемок и проектов с ее участием.

Напомним, по словам сына актрисы, Светлана Светличная не появлялась дома с 21 октября. В полицию с заявлением об исчезновении 81-летней артистки обратилась сначала ее родственница, а затем и сын. Родственники Светличной заявили, что она страдает деменцией.

Также мы писали о том, что в Москве видели, как пропавшая звезда "Бриллиантовой руки" Светличная просила милостыню. Об этом заявила случайная прохожая. По словам женщины, это произошло в районе метро "Тургеневская".