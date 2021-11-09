На днях появилась информация, что чета украинских миллиардеров Галина и Александр Гереги, известные всей стране благодаря их сети строительных гипермаркетов «Эпицентр» приобрели дорогой вертолет.

Сведения об этом появились на сайте Госреестра воздушных судов. Там значится, что 20 августа на «Эпицентр» был оформлен вертолет Bell 429 этого года выпуска. Его стоимость колеблется от $9,5 до $10,5 миллионов. Цена зависит от количества пассажирских мест и комплектации. ВИП-модификация может вместить 4 человека помимо пилота и даже габаритный багаж.

Владелец "Эпицентра" и его лиловый геликоптер, скрин: youtube.com

К слову, это уже не первый вертолет такой фирмы у Герег. Еще 5 лет назад Александр был в замечен в Хмельницкой области на такой респектабельной "железной птице".

Как нам удалось узнать, еще один олигарх и соратник Петра Порошенко – Юрий Косюк этим летом тоже обзавелся сразу двумя вертолетами этой же американской компании.

9 июня на его предприятие МХП («Мироновский хлебопродукт») был зарегистрирован Bell 429 и Bell 430. В общей сложности геликоптеры потянут на $20 млн.

Вертолет начал терять высоту уже при взлете, скрин: youtube.com

Отметим, что в сентябре 2018 года на Трухановом острове что посредине Днепра в Киеве потерпел крушение «Еврокоптер-145» за $3,5 млн. Было установлено, что он принадлежит Косюку и также оформлен на его фирму. На борту вертолета был пилот и пассажир, которые выжили и с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Тогда в окружении одного из самых богатых украинцев рассказывали, что он сам как человек занятой частенько предпочитал по воздуху преодолевать столичные пробки.

Владимир Кличко сам сидит за штурвалом, фото: spotters.net.ua

А вот брат мэра Киева Виталия Кличко – Владимир уже несколько лет летает на геликоптере американского авиапрома.

Ранее «Страна» публиковала эксклюзивные кадры, как Кличко-малдший на вертолете привез свою дочь Кайю-Евдокию посмотреть на животных в частный зоопарк «12 месяцев», которых находится за городом. А затем споттеры (люди, чьим хобби является наблюдение, учет и фотосъемка воздушных суден) сняли спортсмена за штурвалом вертолета Bell 505 2019 года выпуска с бортовым номером UR-KEK. На этой черной махине обтекаемой формы он неоднократно был замечен над поселком Лютеж, где находится резиденция братьев-боксеров, где недавно закончили строительство вертолетной площадки прямо на берегу Киевского моря. В реестре этот вертолет оформлен на фирму "Свитодень".

Модель у Кличко значительно бюджетнее, чем у украинских олигархов. Такой геликоптер как у Владимира стоит порядка $1 650 000, зато он оснащен полностью стеклянной кабиной для удобства пилота и дополнительной функцией безопасности в виде высокоинерционного несущего винта.

Напомним, что по нашим сообщениям, у Дмитрия Разумкова осталось 6 из 40 охранников.