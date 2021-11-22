С назначением Павла Рябикина, давнего друга Виталия Кличко и однокурсника Петра Порошенко, на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, «Страна» изучила чем богат известный киевский миллионер.

Для начала мы рассмотрели, что же задекларировал экс-гендиректор аэропорта «Борисполь» и экс-глава таможни. И оказалось, что новоиспеченный «промышленный» министр, который пришел на это должность из кресла главы таможни, имеет большое количество недвижимости.

Это 4 квартиры в столице, 7 паркомест, 6 нежилых объектов в Киеве, апартаменты в Севастополе, и поместье в Романкове (дачный дом и небольшой участок земли). А еще Рябикин владеет правами в одиннадцати компаниях. Из них наиболее крупные: рекреационно-оздоровительный центр "Зеленый порт" и кооператив частных жилых домов Совские пруды.

Собственно, на землях одной из этих фирм располагается самое известное владение Павла – яхт-клуб «Маячок».

Корреспонденты «Страны» подняли в небо квадрокоптер, чтобы с высоты птичьего полета рассмотреть загородную резиденцию Рябикина по соседству с хутором Гройсмана и неподалеку элитной Конча-Заспы, но там теперь, как оказалось, работает «глушилка». А вот роскошь загородного клуба с мариной для яхт и рестораном, в котором устраивают свадьбы и прочие праздники ВИПы, нам удалось увидеть при помощи аэросъемки, как на ладони. Более того, на территории «Маячка» мы рассмотрели плавучий домик, в котором любят отдыхать братья Кличко. Но обо всем по порядку.

Плавучая берлога Кличко

Жуков остров находится совсем недалеко от центра Киева, к нему ведет широкое Столичное шоссе с идеально ровным асфальтным покрытием. Тут в укромном и зеленом уголке, защищающем от городской суеты, проводят деловые обеды олигархи, а футболисты женятся на своих избранницах модельной внешности (например, игрок сборной Украины Александр Зинченко, на чьей свадьбе выступала Вера Брежнева).

В домике на воде любят активно проводить время Владимир и Виталий Кличко, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Помимо респектабельного ресторана и event-холла, где зашвартованы яхты богатых и знаменитых, тут есть вертолётная площадка и частный пляж. По нашей эксклюзивной информации, в «Маячке» часто отдыхают братья-боксеры Виталий и Владимир Кличко. Они обустроились в одном из плавучих домиков во внутренней обсерватории клуба, который находится в заливе Днепра.

Это один из нескольких коттеджей закрытого городка, на территории Рябикина. Тайная и уединённая "берлога" Кличко представляет из себя небольшое двухэтажное деревянное здание, размещенное на понтоне. Рядом беседка с соломенной крышей в украинском стиле, колодец, понтон и открытый гараж. Там мы неоднократно видели один из джипов Toyota Sequoia, на котором передвигаются по столице Украины оба брата. На крыльце стоит плетеная мебель, есть качели и декоративные фонари.

Деревянная постройка стоит на пирсе прямо посреди Днепра, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Возле выхода к воде мы рассмотрели причал для катера или водного мотоцикла. Кстати, как рассказали инсайдеры в окружении мэра, сюда Володя привозил свою бывшую невесту американскую актрису Хейден Панеттьери, когда она была беременна их дочерью Кайей. Так вот несмотря на свое положение, голливудская звезда гоняла по Днепру и на скутере, и скоростной моторной лодке.

В прошлом году стало известно, что Рябикин получил еще 15 га заповедного Жукового острова под застройку рядом со своим яхт-клубом. Об этом сообщил сайт bihus.info. По их данным, на этой территории будет два больших дома с открытыми бассейнами, лужайками, спортивными зданиями и собственными причалами, а также закрытая база отдыха. Хотя Генпланом Киева строительство частных коттеджей на острове запрещено.

Но по свежим данным в сентябре 2021 года участки были возвращены в собственность общины.

Дача по соседству с Гройсманом

Теперь вернемся к имению Павла Рябикина в Романкове, Обуховского района. Дом и участок нового министра находятся в звездном поселке Романков. Тут живут продюсер Потап и его супруга певица Настя Каменских, пара известных телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов. А семейство экс-премьера Владимира Гройсмана владеет целым хутором (тремя участками и двумя особняками). Если артисты выбрали густо населенный коттеджный городок «Солнечная долина», то именитый политик поселился на тихой окраине села.

Один из этих особняков оформлен на Галину Рябикину, фото: Владислав Бовтрук, "Стрнана"

А вот поместье Рябикина находится в садовом товариществе «Арсеналец-7», тут рядышком как рядовые дачи, так и респектабельные особняки. Подъезд к нему перекрыт шлагбаумами и охраной. А стоит дрону приблизится на расстояние 300 метров, как срабатывает невидимая воздушная защита, так называемый «зонтик» от визита нежданных гостей. Простыми словами работает «глушилка» сигнала.

Как мы писали ранее, такая система обороны есть над госдачами в Конча-Заспе, где резиденция Владимира Зеленского и прочих высокопоставленных лиц государства. А также есть у экс-спикера Дмитрия Разумкова над его голубым домиком рядом с Окружной, у особняка певицы Софии Ротару и над замком олигарха Рината Ахметова. В свое время ею пользовался, и пятый президент Украины Петр Порошенко над своим дворцом в Козине.

Отметим, что по декларации, дачный домик на 116 квадратов и участок в Романкове площадью почти 8 соток принадлежит супруге Павла Борисовича – Галине. Она известна тем, что держит вегетарианское литературное кафе «Имбирь» в центре города. Также, по документу, Галина строит еще один садовый домик на 118 кв.м., но уже в черте Киева.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что глава Офиса президента Ермак носит «фенечки» от сглаза.