Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины", кажется, не собирается уступать молодым женщинам-нардепам свой титул иконы стиля Верховной Рады. Она все так же стремится вызвать обсуждения и сплетни, поэтому одевается чаще броско и в брендовые вещи.

На днях Леди Ю пришла в парламент в черном костюме от итальянского бренда Dolce&Gabbana. Пиджак комплекта украшали массивные кристаллы на воротнике. Политик дополнила образ сапогами на платформе с высоким каблуком.

На снимках издания «Телеграф» видно, что Юлия Владимировна со свежим макияжем и идеальной укладкой совсем не против того, чтоб корреспонденты сделали несколько ее актуальных фотографий.

Леди Ю к лицу черный цвет, фото: telegraf.com.ua

В социальных сетях активно обсуждают новый образ Тимошенко.

Тем временем, эксперты в сфере моды и стиля заверяют «Страну», что во всем луке беспроигрышным является только черный цвет - он элегантен и стройнит.

«Крупные имитации камней были популярны больше десяти лет назад и в последних коллекциях таких моделей нет. Видимо, пиджак стоковый. Но подобные актуальные вещи этого бренда стоят около трех тысяч евро, - объясняет стилистка Елена Тихая. - Смысловая нагрузка декора на воротнике отсылает к эпохам, которые славились стремительным развитием сферы развлечений, «культа наслаждения», инфантильностью и фаворитизмом, когда в аристократических кругах царила чрезмерной роскошь, а народ погряз в средневековой тьме. Вопрос в том, уместно ли в современных политических кругах намекать на статус королевской особы?».

Как писала уже «Страна», дочь мэра Киева Виталия Кличко отмечала день рождения заграницей с мамой.