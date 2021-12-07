Украинская певица Ани Лорак, похоже, одной из первых стала готовиться к грядущим праздникам и уже украшает дом. Артистка, которая владеет особняком в подмосковном элитном поселке Агаларов Эстейт (сродне Конча-Заспе под Киевом) на балконе развесила гирлянды из хвои, огоньков и игрушек. А в гостиной ее коттеджа стоит елка неимоверной красоты. И не простая, а особенная.

На фоне «вечнозеленой красавицы» Каролина (настоящее имя артистки) сфотографировалась с дочкой Софией и домашним любимчиком – псом породы мальтипу.

Вот такая уже готовая елочка украсила гостиную знаменитой певицы, фото: instagram.com

«А у нас дома уже праздничное настроение на всю. Нашему Тоше сегодня исполнился годик и месяц. Поэтому решили украсить дом раньше и к встрече 2022-го выбрали дизайнерскую ёлку и декор из коллекции «Семейные ценности», - написала знаменитость в своем фотоблоге Instagram.

Невооруженным взглядом видно, что новогоднее дерево около трех метров высотой. На сайте декораторов, которые разрабатывали дизайн этой арт-елки, указано, что такая версия с убранством стоит почти 43 000 грн. За эти деньги приедет целая команда людей, которые установят и украсят ее. При этом елочка будет выглядеть идеально, а вот теплых воспоминаний о том, как все семейство в сборе морозным декабрьским вечером цепляет звезду на верхушку, не будет. Хоть модификация как у Ани Лорак называется «Семейные ценности».

Новогодний декор Маши Малиновской и Анны Семенович, фото: instagram.com

Отметим, что среди богатых и знаменитых дизайнерские елки в доме - это новая мода. Такие стройные и идеально украшенные деревца были в прошлом году у певицы Анны Семенович, телеведущей Маши Малиновской и балерины Анастасии Волочковой.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что куратор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко спешит закончить ремонт в доме за 10 000 000 грн к Новому году.