На днях "Страна" сообщила, что брак министра иностранных дел Дмитрия Кулебы трещит по швам.

Тогда источник из окружения политика, сообщил, что его супруга Евгения Кулеба намеревается подать на развод. Причиной называют любовные отношения министра на стороне.

Нам стала известна личность новой избранницы главы МИДа.

Как рассказали "Стране" в кулуарах ведомства, пассию министра зовут Светлана Павелецкая. Она известна в медийных кругах как совладелец книжного издательства "Книголав" и директор Института когнитивного моделирования. В прошлом она руководила связями с общественностью на телеканале "1+1".

"Кинголав" в прошлом году попал в скандал в связи с тем, что отредактировал перевод книги с секс-советами для мальчиков, откуда убрали советы по однополой любви из-за чего на издательство ополчились ЛГБТ-активисты.

Сама Павелецкая объяснила редактуру украинской спецификой восприятия данной темы.

"В книге написано, что, если хочешь проверить свою ориентацию, надень ЛГБТ-символику и пройдись по городу. Я не хочу нести ответственность за 14-15-летнего мальчика, который так выйдет на Троещине, Отрадном или в индустриальном районе Кривого Рога, и вместо ориентации проверит прочность черепа", - заявила Павелецкая.

Девушка ведет видео-блог с кратким содержанием популярных книг, фото: instagram.com

Павелецкая ездит на вишневом внедорожнике Jaguar, любит лакшери сумки и брендовые туфли на шпильках, которые не снимает даже в лютые морозы. Пару вместе неоднократно видели в Киеве неподалеку от цирка, где живет Кулеба.

"Они уже около года вместе, каждый вечер вдвоем выгуливают Густава, собаку породы джек-рассел-терьер, питомца Димы", - рассказывает наш собеседник.

Отметим, что при этом на фото у супруги Кулебы – Евгении часто можно увидеть домашнего любимца совсем другой породы. А именно мальтипу по кличке Бенджамин.

Дмитрий и его тот самый домашний питомец Густав, фото: instagram.com

Нам удалось связаться со Светланой Павелецкой, чтобы узнать, действительно ли у нее роман с женатым министром.

"Я давно в разводе. Но сейчас никаких комментариев о личной жизни не даю", - сказала «Стране» избранница Кулебы.

По нашей информации, у Светы есть сын Саша (8 лет) от первого брака.

Напомним, что официальная пока еще супруга главы МИДа Евгения Кулеба, депутат Киевсовета. Она была избрана на местных выборах 2020 года по списку "Слуги народа" и является секретарем экологической комиссии.

Евгения с собакой, детьми и коллегами по Киевсовету, фото: facebook.com

В 2021 году Евгения Кулеба заняла 44 позицию в списке самых влиятельных женщин Украины журнала «Фокус». Она также в списке 30 самых успешных украинок, достигших впечатляющих результатов в бизнесе, по версии «НВ».

У семейной четы подрастает двое детей: сын Егор (15 лет) и дочь Люба (10 лет).

Как ранее сообщала «Страна», мэр Кличко редко видит жену Наталью.