Основатель бутик-клиники эстетической медицины, ведущий пластический хирург страны Эдгар Каминский чрезвычайно популярен среди ВИП-клиентов.

Эдгар для своего ютуб-канала записал видео, в котором по полочкам разложил, кто из селебритиз делал пластические операции. Среди персонажей голливудские актрисы Деми Мур, Рене Зеллвегер, Николь Кидман.

Но корреспондентов «Страны» заинтересовало мнение эксперта о лицах известных украинских политиков. А именно Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, чьи изменения во внешности в последнее время вызывают бурную реакцию у окружающих.

«Когда мы смотрим на нижнюю половину лица Петра Порошенко, то видим, что никаких изменений нет. Есть уменьшение жирового объема, но, я думаю, это связано с диетой. Следов подтяжки лица в нижней третьей части я не вижу. А вот в верхней половине лица мы четко видим изменение формы глаз, а особенно, исчезновение, жировых пакетов, тех самых «мешков». Также было подтянуто нижнее веко», - говорит Эдгар.

Пластический хирург красной разметкой показал, где удален жир, скрин: youtube.com

Каминский уверен, что хирург, который делал операции пятому президенту, намерено не удалял весь жир под глазами, чтобы оставить естественность и натуральность взгляда.

Нижнюю блефаропластику у экс-президента по фото рассмотрел и наш эксперт, пластический хирург Сергей Дербак. Как он ранее комментировал «Стране», Петр Алексеевич уже давно нуждался в подобной операции, и вот в апреле Порошенко предстал перед коллегами в парламенте помолодевшим на 20 лет.

Как и Петр Порошенко, Леди Ю перекроила себе верхнюю часть лица, считает пластический хирург Каминский и демонстрирует это на фото «до» и «после» недавних метаморфоз Тимошенко.

Эдгар говорит, что помолодевший вид Тимошенко - дело рук профессионалов, скрин: youtube.com

"Многие хотят знать, что изменила в себе Юлия Тимошенко. Разбирая нижнюю половину лица, мы видим, что никаких изменений нет. Но следует обратить внимание, на то что увеличен объем щек, они стали более наполненными. Ранее в этой области было провисание", - объясняет он.

Однако, как заверяет сама Юля, свежо выглядит она после долгого отпуска на море с любимым мужем Александром.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что на территории яхт-клуба «Маячок» есть плавучий домик братьев Кличко.