В канун Нового года «Страна» узнала кто из политиков, чиновников и просто сильных мира сего уехал на зимние каникулы. И какие курорты выбирают украинские ВИПы.

В мексиканский Канкун улетел Андрей Богдан, бывший глава Офиса президента. Об этом он сам рассказал на странице в Facebook. Богдан на опубликованном снимке радостно позирует в компании с местным жителем в белой рубашке с вышивкой и в сомбреро.

«Я и ниндзя. Решил тренироваться! Вернусь через пару годиков — всем п…ц!», — так подписал фото автор.

Поговаривают, что отдыхает Андрей в компании своей новой возлюбленной, о которой недавно мы сообщали.

Как сообщают инсайдеры «Страны», Мексику для зимнего отдыха выбрала и нардеп Леся Забурнанная из «Слуги народа». Правда никаких больше подробностей о новогоднем отдыхе пышнотелой красотки наш собеседник не сообщил.

Мы узнали, что цены на недельный тур в пятизвездочную гостиницу с питанием по системе «все включено» в Канкун и другие мексиканские курорты на тихоокеанском побережье стартуют от $3 000 на человека. Такая высокая цена из-за долгого перелета и престижной локации, где сейчас как раз высокий сезон. Причем, подчеркнем, это минимальный уровень цен.

Экс-президент Украины, нардеп Петр Порошенко, подозреваемый в госизмене, сейчас находится в Европе. Украинцы, живущие в Польше, заметили их с супругой Мариной в центре Варшавы. Пара разглядывала витрины, а затем зашла внутрь, чтобы поздороваться с земляками. Позже лидер «Европейской солидарности», которого дома ждут на допрос в ГБР и могут взять под арест, записал видеообщение из-заграницы.

К слову, не исключено, что на сами новогодние праздники Порошенко отправится на отдых по традиции на тропические острова. В прошлыеигоды, напомним, он отдыхал на Сейшелах, на Мальдивах и на Галапагосских островах.

Два поколения братьев Кличко на одном снимке: Егор, Владимир, Максим и Виталий, фото: facebook.com

Брат мэра Киева боксер Владимир Кличко на католическое рождество успел побывать в Лапландии, где находится резиденция Санта Клауса. Там сейчас 20 градусов мороза, а ощущается на все -40, снег лежит до колена и нашествие туристов. Кличко-младшему удалось увидеть Северное сияние и покататься на упряжке с лайками.

Позже уже Виталий выложил свежее фото с братом и двумя сыновьями, где они позируют в зале с камином какого-то деревянного шале. Такие срубы распространены на иностранных горнолыжных курортах. Вполне возможно, что в северную страну семейство ездило большой компанией.

А мэр Киева Виталий Кличко, как уже писала "Страна", на прошлой неделе был на горнолыжных курортах в Альпах.

Футболист и его невеста покатались на лыжах в Швейцарии, фото: instagram.com

Соратник Кличко по партии «Удар» и еще один знаменитый украинский спортсмен Александр Шовковский перед Новым годом успел покататься на лыжах в Альпах.

Вместе со своей гражданской женой Мариной Кутеповой и ее детьми от предыдущего брака они около недели провели в горах и обкатали все трассы самого известного горнолыжного курорта Швейцарии - Церматт. Но преддверии 31 декабря депутат Киевсовета уже вернулся домой.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на Новый год Монатик споет в Майами, а «95 квартал» выступит в одесском ресторане.