Пока в Киеве после как всегда неожиданного для коммунальщиков выпадения снега улицы превратились в ледяные горки, по которым с риском для здоровья скатываются люди, столичный мэр уехал за рубеж. Виталий Кличко променял киевские холмы на альпийские горнолыжные курорты.

Об этом свидетельствует Инстаграм Геннадия Гурзы.

Мужчина выставил в соцсети совместные фотографии с киевским градоначальником. Судя по геометкам на снимках, Кличко находится то ли в швейцарском Замнауне, то ли на соседнем австрийском курорте Ишгль в федеральной земле Тироль.

Последний входит в число элитных альпийских курортов, где рассчитывать на дешевый отдых не стоит.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве люди травмируются на обледеневших улицах. Так, в самом центре наши журналисты сняли стихийный каток, образовавшийся на тротуаре, и стали свидетелями, как на нем упала и сильно ударилась пожилая женщина.

Также мы описывали, что сейчас происходит в Буковеле. На зимние праздники уже почти все места в отелях курорта забронированы, несмотря на высокие цены и анонсированные ковид-ограничения. Впрочем, эти ограничения (в частности, проверку документов о вакцинации) почти нигде не работают.