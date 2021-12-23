На популярный карпатский курорт Буковель во Франковской области продолжают стекаться отдыхающие.

На зимние праздники уже почти все места в отелях забронированы, несмотря на традиционно высокие буковельские цены и анонсированные ковид-ограничения.

Как заявили перед началом сезона в пресс-службе ТК "Буковель", кататься смогут только обладатели ковид-документов (сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении от ковида). Этого требует распоряжение Кабинета министров Украины и Министерства здравоохранения.

В обмен на предоставленные документы отдыхающие должны получать специальные значки, возможно, в виде наклейки на верхнюю одежду или шлем для идентификации, чтобы в дальнейшем иметь возможность пользоваться другими услугами и не предъявлять ковид-документы многократно.

Впрочем, как убедилась "Страна" на личном опыте, пока что ничего этого не происходит - ни документов почти нигде не проверяют, ни наклеек не выдают.

Спрос на отечественный горнолыжный отдых в этом году вырос в том числе из-за закрытия "заграничных гор", где отдыхали лыжники побогаче, которые теперь острят лыжи в родной Буковель.

На фоне зимнего туристического бума "Укрзалізниця" запустила на Буковель восемь новых направлений (до конца года их будет десять). Появились поезда из Мариуполя и Сум, а также так называемый Буковельский лыжный экспресс "Львов-Ворохта".

Как начался новый сезон в Буковеле и чего ждать фанатам гор и лыж этой зимой - в репортаже "Страны".

"На чиле, на расслабоне" по-буковельски

"Покатушки" только пару дней как открылись, а на подъемники, в кассы и в пункты проката снаряжения уже выстраиваются огромные очереди. На ужин в популярные рестораны курорта столик нужно резервировать за несколько дней.

Щедро усыпанные снегом лыжные трассы пестрят цветастыми "точками" - лыжниками и сноубордистами от мала до велика. Первая мысль: если сейчас такой наплыв, то на Новый год и Рождество вообще будет полный аншлаг.

Погода в этом декабре выдалась на редкость отличная для катания на лыжах. Величественные ели утопают в блестящем на солнце снегу, создавая ощущение рождественской сказки. Прямо как в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Повсюду гремит музыка, общая атмосфера - "на чиле, на расслабоне". Кажется, и нет никакой пандемии.

На подъемники - очереди. Без масок и дистанции, естественно. Фото: "Страна"

Собственно, первое, что бросается в глаза - практически все люди без масок. В масках ходит только персонал отелей и ресторанов, и то не все (правда, повсюду стоят антисептики для рук, которыми, впрочем, как мы заметили, мало кто пользуется).

Ни при поселении, ни в ресторанах с нас не потребовали ковид-сертификат или ПЦР-тест, как официально положено в "желтой" зоне, в которую входит Ивано-Франковская область (только один раз надо было показать документ - при входе в клуб с бассейнами и саунами).

Народ в Буковеле расслабляется и о ковиде не вспоминает. Фото: "Страна"

Специальные наклейки о безопасности (наличие сертификата о вакцинации или теста), как уточнил представитель курорта Владимир Юзюк, должны выдавать лыжникам вместе со скипасами, если регион включат в "красную" зону (хотя в постановлении Минздрава речь идет о горнолыжных курортах во всех зонах).

Скипас на день - тысяча гривен, стакан глинтвейна - 130 грн

Другое, что поражает - это, конечно, цены, которые выше киевских и уже почти догоняют европейские.

Стоимость стандартного номера в отеле стартует от 3 тыс. грн за ночь с завтраком, шале с сауной - 30 тыс. грн за сутки (и такие коттеджи пользуются спросом - все уже забронировано на ближайшее время). Ночь в "пятерке" известной мировой сети стоит 8 тыс. грн. в самом простом номере. Чем ближе отель к трассам - тем дороже. Бюджетнее можно снять апартаменты у местных, но большинство из них - далеко от подъемников, придется брать такси, если не машиной (а оно тут стоит от 200 грн за пару километров).

День катания (скипас) стоит 1000 грн (в новогодне-рождественскую неделю - 1300 грн). Почти как в Альпах, где скипас - стоит 40-50 евро (1200-1500 грн). Прокатиться по горной канатной дороге - 150 грн.

Цены на буковельские скипасы, кажется, скоро догонят европейские. Фото: "Страна"

Поесть в Буковеле тоже недешево. Например, порция вареников в популярном ресторане стоит 700 гривен, борщ - 300 грн, салат с телятиной - 500 грн, кофе/чай - 70-80 грн. За ужин с алкоголем нужно выложить не меньше 3 тыс. грн на двоих. В кафешках быстрого питания возле трасс тоже дорого - простой обед с супом, салатом и вторым с гарниром стоит 600-800 грн. И еда при этом средняя, "столовская".

В ярмарочных ларьках на главной площади курорта борщ в хлебе с салом с чесноком стоит 185 грн, "канапка" (бутерброд) - 60 грн, пирожок - 50 грн, чебурек - 80 грн., самые дешевые, по 30 грн за штучку, "бендерки", или "бендерики". Так гуцулы называют сложенные в форме треугольника и обжаренные блинчики с начинкой - Бандера, говорят, мол, ни при чем, предполагают, что они появились в городе Бендеры. Бутылка воды - 50 грн, стакан глинтвейна на спуске - 130 грн (дальше от трасс уже 80 грн).

На буковельской ярмарке торгуют едой и карпатскими сувенирами. Фото: "Страна"

"Берите "бендерики" - вкусные, свежие", - бойко советует румяная продавщица в шерстяной безрукавке мужчине средних лет, который переминается с ноги на ногу у деревянной "хатынки" со съестным, держа за руку ребенка лет пяти.

"Что нам этот ваш "бендерик" - на один зуб, - отмахивается турист и протягивает торговке купюру в 500 гривен. - Давайте две юшки и штук пять канапок - вот все эти, что есть - с салом, со шкварками, паштетом, селедкой, грибами".

На ярмарке в Буковеле продают "бендерки" - мини-блинчики с начинкой по 30 грн за штуку, но сытнее и популярнее "канапки" - бутеры за 60 грн. Фото: "Страна"

Да и в супермаркете местного поселка Поляница, где находится Буковель, цены зашкаливают (за две булочки, хлеб-"плетенку", вязку бананов, полкило мандарин, несколько яблок, три бутылки воды, шоколадку и пакет с круассанами мы заплатили больше 800 грн, что в "обычном" магазине стоит вдвое дешевле).

Борщ в миске из хлеба на рождествескной ярмарке - 185 грн. Фото: "Страна"

Ударят по карману и развлечения - час езды на квадроцикле обойдётся в 5 тысяч гривен (полчаса - 3 тыс. грн). Час на сноутюбах (надувных санках) для детей - 300 грн. Три часа в спа-клубе с бассейнами и саунами - 750 грн.

За час езды на квадроцикле берут 5 тысяч гривен. Фото: "Страна"

Смотря на растущий наплыв туристов и сумасшедшие очереди на подъемники, кажется, что украинцы - не бедные люди. В целом лыжный спорт недешевое удовольствие. Одна только лыжная куртка в буковельском магазине стоит 30 тыс грн (точно такие же были замечены нами минимум у трех лыжниц в тот день).

Из новинок этого сезона - в Буковеле открылся музей восковых фигур, "Гуцул Ленд Буковель" с животными и дискотека под открытым небом с фудкортом и баром, где будут проводиться фестивали с приглашенными диджеями.

Среди гор открыли дискотеку с техно-музыкой и баром. Фото: "Страна"

В Буковеле отдыхает много львовян, а также днепропетровцев, киевлян, харьковчан.

"Мы приехали на неделю из Днепропетровска машиной, тысячу километров. Любим горы, лыжи. Начали ездить сюда лет пять назад, еще когда курорт принадлежал Коломойскому. Говорят, Коломойский по-прежнему его контролирует, тут везде его менеджеры. Это и понятно, Зеленский же его президент. Но все равно сейчас уровень сервиса стал местами хромать. Например, в ресторане, где раньше на завтрак подавали шампанское, теперь игристое можно взять только за деньги. Да и сам стал завтрак заметно оскудел. Но это все мелочи. В целом отдых нам нравится, трассы отличные, дорожки на территории нашего отеля (это комплекс из коттеджей) постоянно расчищают, мусор убирают, снегов пушки работают, пейзажи - умопомрачительные, есть в Карпатах особая магия, эти горы завораживают. Хотя есть доля правды в том, что "дешевле отдохнуть в Куршевеле, чем в Буковеле". Но за границу ехать рискованно - могут закрыть границы (рассматривали как вариант Словакию или французские Альпы). По дороге назад переночуем во Львове, потом в Киев заедем", - поделилась с нами впечатлениями об отдыхе Марина Немченко, которая приехала отдыхать со взрослой дочерью и ее семьей.

С декабря по март в Буковеле - туристический бум, а на зимние праздники - полный аншлаг. Фото: "Страна"

Приезжают в Карпаты и иностранцы - как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. Мы за пару дней повстречали белорусов, молдаван, румын, турков, арабов.

"Нам нравятся украинские Карпаты, это рядом, нет языкового барьера. Все без проблем переходят на русский. Все какое-то родное. Цены, конечно, высокие, но это компенсируется прекрасными трассами и красотой Карпат. Мы приехали на машине, с трехлетней дочкой Алисой. Попробовали поставить ее на лыжи - не пошло, рановато еще. Детей тут, кстати, принимают в лыжную школу с 2,5 лет. Но там дороговато, час обучения - 100 евро", - говорит нам Лариса Ротару из Кишинева, однофамилица известной певицы.

Гуцулы на буковельской ярмарке продают шапки для сауны с героями из советской "Кавказской пленницы". Фото: "Страна"

Арабы ищут блюда без свинины, турки бегут от кризиса

Продолжают ехать в Карпаты жители богатых стран Персидского залива, но уже не так активно, как летом, когда наплыв арабских туристов в Украину сильно вырос из-за закрытой Европы, где они обычно отдыхают. Сейчас, по словам местных, арабов меньше.

"Для них тут зимой очень холодно, они если и едут в горы, то на лыжах не катаются, просто отдыхают. Поездка, по их меркам, дешевая. Поток арабских туристов спал из-за низкого, по их мнению, сервиса (они любят пятизвездочные отели и все самое элитное) и еды. Многие жалуются, что в Карпатах почти нет халяльной пищи (гуцулы все любят готовить из запрещенной у мусульман свинины, жарят на смальце, добавляют шкварки, борщ варят на свиных ребрах)", - рассказал нам менеджер одного из буковельских отелей.

Для турков, которые в прошлые годы все чаще выбирали Буковель для зимнего отдыха (он обходился им дешевле, чем на турецких горнолыжных курортах), после обвала турецкой лиры поездка влетает в копеечку. Но часть лыжников из Турции все равно едет в Карпаты.

В Карпатах - настоящая новогодняя сказка и идеальная погода для катания на лыжах. Фото: "Страна"

"Конечно, печально, что теперь отдых обходится минимум вдвое дороже, чем еще года два назад. Но даже с дорогой он по цене почти тот же, что в Турции. В Карпатах веселее, больше развлечений, свободно можно выпивать (и свинину многие турки "втихаря" едят). Сами горы, лес тут - красивее. Да и хочется сменить обстановку, в Турции - напряженная атмосфера из-за экономических проблем", - откровенничает предприниматель из Стамбула Серхат, который отдыхает в Буковеле с женой.

Закроют ли снова Буковель?

Тем временем пока в Карпатах - только "разогрев" перед настоящим ажиотажем, который ожидается в новогодние праздники. А с ним эксперты не исключают возможного нового всплеска ковида в регионе, как это было в феврале-марте уходящего года, когда Франковскую зону перевели в красную зону карантина из-за вспышки коронавируса, причиной которой, как считали некоторые, была работа Буковеля.

В марте на въезде в посёлок Поляница выставили блокпосты. Тогда еще шутили, что это "санкции против Коломойского". Некоторые связали закрытие Буковеля с кампанией против директора курорта Александра Шевченко, который баллотировался на досрочных выборах на округе (от партии Зеленского шел силач Вирастюк, который со скандалом в итоге победил). Через месяц курорт, правда, открыли, уже в самом конце сезона. В этом году, по словам источников во Франтовской администрации, Буковель якобы пообещали не закрывать ни при каких обстоятельствах.

"Наверху договорились, что даже если область вновь войдет в красную зону, Буковель будет работать. Очень прибыльное место", - сказал источник.