Завтра, 10 декабря, украинский горнолыжный курорт "Буковель" откроет двенадцатый зимний сезон. Но кататься смогут только обладатели ковид-документов.

Об этом сообщает пресс-служба ТК "Буковель".

Указано, что в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины и Министерства здравоохранения находиться на территории курорта и пользоваться туристическими услугами могут лишь обладатели одного из таких документов:

сертификат о вакцинации от COVID-19;

отрицательный ПЦР тест, сделанный в течение последних 72 часов;

справку об излечении от COVID-19.

В случае благоприятных условий погоды в первые дни сезона заработают:

10 декабря (пятница) – 1С; 2С; переезд B; 3А; 5А; 5В; переезд D; 12B; 7A; 9A; центральная детская площадка; детская площадка Skiland House;

11 декабря (суббота) – 11F; 14А; 22С; переезды E; M.

Напомним, на горнолыжных курортах Украины на одежду вакцинированных повесят наклейки или значки, для того чтобы отдыхающим не нужно было показывтаь сертификат многократно.

Также "Страна" сообщала, что при поселении в гостиницы на территории горнолыжных курортов в Украине туристы обязаны будут предъявлять сертификат о вакцинации, негативные ПЦР-тесты или справки о выздоровлении.