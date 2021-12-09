Завтра для открывается горнолыжный сезон в Буковеле. Попасть туда можно только с ковид-документом
Завтра, 10 декабря, украинский горнолыжный курорт "Буковель" откроет двенадцатый зимний сезон. Но кататься смогут только обладатели ковид-документов.
Об этом сообщает пресс-служба ТК "Буковель".
Указано, что в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины и Министерства здравоохранения находиться на территории курорта и пользоваться туристическими услугами могут лишь обладатели одного из таких документов:
- сертификат о вакцинации от COVID-19;
- отрицательный ПЦР тест, сделанный в течение последних 72 часов;
- справку об излечении от COVID-19.
В случае благоприятных условий погоды в первые дни сезона заработают:
- 10 декабря (пятница) – 1С; 2С; переезд B; 3А; 5А; 5В; переезд D; 12B; 7A; 9A; центральная детская площадка; детская площадка Skiland House;
- 11 декабря (суббота) – 11F; 14А; 22С; переезды E; M.
Напомним, на горнолыжных курортах Украины на одежду вакцинированных повесят наклейки или значки, для того чтобы отдыхающим не нужно было показывтаь сертификат многократно.
Также "Страна" сообщала, что при поселении в гостиницы на территории горнолыжных курортов в Украине туристы обязаны будут предъявлять сертификат о вакцинации, негативные ПЦР-тесты или справки о выздоровлении.