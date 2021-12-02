Минздрав Украины обязал отели местных горнолыжных курортов требовать у отдыхающих во время поселения сертификат о вакцинации от коронавируса, справку о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест. В обмен на предоставленные документы отдыхающие получат специальные значки, возможно, в виде наклейки на верхнюю одежду или шлем для идентификации, чтобы в дальнейшем иметь возможность пользоваться другими услугами и не предъявлять ковид-документы многократно.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Игоря Кузина.

В документе указано, что приобретение и аренда снаряжения (лыжи, сноуборды и т.п.) также будут возможны после предоставления сертификата о вакцинации от коронавируса, справки о выздоровлении или отрицательного ПЦР-теста.

Выданные значки или наклейки будут идентифицироваться при пользовании канатными дорогами, уличными ярмарками, развлекательными учреждениями, которые расположены на открытой местности.

Администрациям курортов советуют клеить наклейки на шлем или одежду отдыхающих.

Ранее "Страна" писала о том, что суд вернул прокурорам дело о поддельных Covid-сертификатах сестер Савченко.

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