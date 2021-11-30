Обвинительные акты по делу о фейковых Covid-сертификатах Надежды и Веры Савченко вернули прокурору для исправления по причине служебной подделки документов.

Об этом сообщила экс-нардеп Надежда Савченко в Facebook.

"Обвинительные акты, с обвинениями Надежды Савченко и Веры Савченко "в подделке сертификатов" возвращены прокурору для исправления, по причине служебного подлога документов и фальсификации материалов дела прокуратурой! По иронии судьбы, те, кто обвиняют сестер Савченко в подделке документов, сами же документы и подделывают", - написала Савченко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что дело в отношении бывшего народного депутата Надежды Савченко и переговорщика Владимира Рубана по обвинению в подготовке уничтожения Верховной Рады путем подрыва купола и минометного обстрела с барж, идущих по Днепру, дошло до суда, но суд вернул обвинительный акт прокурору.

Адвокат обвиняемых сообщил в комментарии "Стране", что после двух лет подготовительных заседаний по делу "Савченко - Рубана" суд полностью отказал в избрании им мер пресечения. Впрочем, он не исключает, что прокурор подаст апелляцию на это решение. Но даже если так, вряд ли удастся привлечь к ответственности Савченко и Рубана за якобы подготовку теракта.