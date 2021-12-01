Перечень госпредприятий для обязательной вакцинации существенно расширили. Фото: pixabay.com
Перечень госпредприятий для обязательной вакцинации существенно расширили. Фото: pixabay.com

С 9 декабря вступит в силу приказ Минздрава, расширяющий перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться против COVID-19.

Кроме педагогов и работников органов власти, обязательную вакцинацию против коронавируса на период действия карантина должны пройти:

  • сотрудники всех предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере центральных органов исполнительной власти, 
  • учреждений, оказывающих социальные услуги, соцзащиты детей и реабилитации,
  • предприятий, включенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение.

Если на 9 декабря их сотрудники не будут иметь документ о прививке по крайней мере одной дозой, справку о выздоровлении от Covid-19 или справку о противопоказаниях к прививке, то они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Если с органами соцзащиты и центральными органами власти все более менее понятно кто к ним относится, то какие именно предприятия подпадают под определение "имеющих стратегическое значение", было не совсем понятно.

Но в приведенном ниже постановлении есть отсыл на конкретный документ, которым такой список утверждается.

 

На основании него "Страна" публикует полный список предприятий, сотрудники которых должны быть вакцинированы до 9 декабря. Всего в список попали почти три сотни организаций. Отметим, что часть из них представляют Крым и неподконтрольные территории Донбасса. То есть, понятно, что для них распоряжение правительства не будет иметь практического значения.

Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства:

Деятельность в сфере обороны

Автономная Республика Крым

  • Государственное предприятие "Евпаторийский авиационный ремонтный завод"
  • Государственное предприятие "Феодосийский судомеханический завод" Министерства обороны Украины
  • ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море"
  • ПАО "Завод "Фиолент"
  • Государственное предприятие "Конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит"
  • Государственное предприятие "Феодосийский оптический завод"
  • Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт аэроупругих систем"
  • Государственное предприятие Научно-исследовательский центр "Вертолет"
  • Государственное предприятие "Стеклопластик"
  • Винницкая область
  • Казенное научно-производственное объединение "Форт" МВД Украины"

Волынская область

  • Государственное предприятие "Луцкий ремонтный завод "Мотор"

Днепропетровская область

  • Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт эластомерных материалов и изделий"

Донецкая область

  • ПАО "Специальное конструкторское бюро радиотехнических приборов"
  • ПАО "Топаз"
  • Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации"
  • Донецкий казенный завод химических изделий
  • Государственное предприятие "Украинский государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей"
  • ПАО "Государственная акционерная холдинговая компания "Топаз"
  • Константиновское государственное научно-производственное предприятие "Кварсит"

Запорожская область

  • Государственное предприятие "Запорожский государственный авиационный ремонтный завод "МиГремонт"
  • Государственное предприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко
  • Запорожское государственное предприятие "Радиоприбор"
  • Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра"

Киевская область

  • Государственное предприятие "Завод порошковой металлургии"
  • Государственное предприятие "Жулянский машиностроительный завод "Визар"

Луганская область

  • Государственное предприятие "Луганский авиационный ремонтный завод"
  • Рубежнянский казенный химический завод "Заря"
  • Химическое казенное объединение имени Г.И. Петровского

Львовская область

  • Государственное предприятие "Львовский радиоремонтный завод"
  • Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод"
  • Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод"
  • Государственное предприятие – Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт
  • Государственное предприятие "Львовский государственный завод "Лорта"

Николаевская область

  • Государственное предприятие "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП"
  • Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод"
  • Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" - "Машпроект"
  • Государственное предприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения"
  • Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод"

Одесская область

  • Государственное предприятие "Одесский авиационный завод"
  • Государственное производственно-техническое предприятие "Гранит"
  • Сумская область
  • Государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон"
  • Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов
  • Казенное предприятие "Шосткинский казенный завод "Импульс"
  • Казенное предприятие Шосткинский казенный завод "Звезда"

Тернопольская область

  • Тернопольское государственное научно-техническое предприятие "Луч"

Харьковская область

  • Государственное предприятие "Балаклейский ремонтный завод"
  • Государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро "Протон"
  • Государственное предприятие "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД"
  • Государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова"
  • Государственное предприятие "Харьковское агрегатное конструкторское бюро"
  • Государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению"
  • Государственное предприятие "Завод имени В.А. Малышева"
  • Государственное предприятие "Изюмский приборостроительный завод"

Хмельницкая область

  • Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод"
  • Государственное предприятие "Красиловский агрегатный завод"
  • Государственное предприятие "Новатор"
  • Государственное предприятие "Научно-технический комплекс "Завод точной механики"

Черкасская область

  • Государственное предприятие Научно-производственный комплекс "Фотоприбор"
  • Государственное предприятие "Оризон-Навигация"

Черниговская область

  • Государственное предприятие Научно-производственный комплекс "Прогресс"

г. Киев

  • Государственная акционерная холдинговая компания "Артем"
  • Государственное предприятие "Научно-технический комплекс "Импульс"
  • Государственное предприятие "Радиоизмеритель"
  • Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт "Квант"
  • ПАО "Украинский научно-исследовательский институт авиационной технологии"
  • Государственное предприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч"
  • ПАО "Научно-производственное объединение "Киевский завод автоматики им. Г.И. Петровского"
  • Государственное предприятие завод "Генератор"
  • ОАО "Меридиан" имени С.П. Королева
  • Государственное предприятие "Спецоборонмаш"
  • Государственное предприятие Научно-исследовательский институт радиолокационных систем "Квант-радиолокация"
  • Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение"
  • Государственный концерн "Укроборонпром"

г. Севастополь

  • Государственное предприятие "Севастопольское авиационное предприятие
  • Государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро "Черноморец"
  • Государственное предприятие "Специальная производственно-техническая база "Пламя"

Всего: 76

Топливно-энергетический комплекс

Волынская область

  • Государственное предприятие "Волыньуголь"

Днепропетровская область

  • Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат"
  • Государственное предприятие "Смолы"
  • Государственное предприятие "Барьер"

Донецкая область

  • ПАО "Донбассшахтострой"

Запорожская область

  • ПАО "Запорожьеоблэнерго"

Киевская область

  • Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС"
  • ПАО "Укргидроэнерго"
  • Государственное специализированное предприятие "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами"

Львовская область

  • Государственное предприятие "Львовуголь"

Николаевская область

  • АО "Николаевоблэнерго"

Тернопольская область

  • ОАО "Тернопольоблэнерго"

Харьковская область

  • АО "Харьковоблэнерго"

Хмельницкая область

  • АО "Хмельницкоблэнерго"

г. Киев

  • Частное акционерное общество "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго
  • ПАО "Укрнефть"
  • АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз"
  • Государственное предприятие "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами"
  • АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"
  • Государственное предприятие "Энергорынок"
  • ПАО "Центрэнерго"
  • Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"
  • АО "Укргаздобыча"
  • АО "Укртрансгаз"
  • Дочерняя компания "Газ Украины" Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины"
  • АО "Укртранснефть"
  • Государственный концерн "Ядерное топливо"
  • Общество с ограниченной ответственностью "Оператор газотранспортной системы Украины"

Всего: 28

Транспортная отрасль

Автономная Республика Крым

  • Государственное предприятие "Керченский морской рыбный порт"
  • Государственное предприятие "Керченский морской торговый порт"
  • Государственное предприятие "Феодосийский морской торговый порт"
  • Государственное предприятие "Евпаторийский морской торговый порт"
  • Государственное предприятие "Ялтинский морской торговый порт"

Винницкая область

  • Государственное предприятие "Винницатрансприбор"

Днепропетровская область

  • ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод"
  • Государственное предприятие "Приднепровская железная дорога"

Донецкая область

  • Государственное предприятие "Донецкая железная дорога"
  • Государственное предприятие "Мариупольский морской торговый порт"

Запорожская область

  • ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод"
  • Государственное предприятие "Бердянский морской торговый порт"

Ивано-Франковская область

  • АО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод"

Киевская область

  • Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины
  • Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь"
  • Государственное авиационное предприятие "Украина"

Луганская область

  • Государственное предприятие "Попаснянский вагоноремонтный завод"

Львовская область

  • ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод"
  • Государственное территориально-отраслевое объединение "Львовская железная дорога"
  • Государственное предприятие "Стрыйский вагоноремонтный завод"

Николаевская область

  • Государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт"
  • Государственное предприятие "Стивидорная компания "Ольвия"
  • Государственное предприятие "Дельта-Лоцман"

Одесская область

  • Государственное предприятие Одесская железная дорога
  • Государственное предприятие "Морской торговый порт Усть-Дунайск"
  • Государственное предприятие "Одесский морской торговый порт"
  • Государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск"
  • Государственное предприятие "Белгород-Днестровский
  • Государственное предприятие "Ренийский морской торговый порт"
  • Государственное предприятие "Измаильский морской торговый порт"
  • Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный"

Харьковская область

  • Государственное предприятие "Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов"
  • ЧАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь"
  • Государственное предприятие "Южная железная дорога"

Херсонская область

  • Государственное предприятие "Херсонский морской торговый порт"
  • Государственное предприятие "Скадовский морской торговый порт"

г. Киев

  • ЧАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал"
  • ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод"
  • Государственное предприятие "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лески"
  • Государственное предприятие водных путей "Укрводпуть"
  • Государственное территориально-отраслевое объединение "Юго-западная железная дорога"
  • ЧАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта"
  • Государственное предприятие "Дарницкий вагоноремонтный завод"
  • Государственное предприятие материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта Украины "Укрзализнычпостач"
  • Государственное учреждение "Госгидрография"
  • Государственное предприятие "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины"
  • Государственное предприятие "Классификационное общество Регистр судоходства Украины"
  • Государственное предприятие "Украинский центр механизации путевых работ"
  • Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины"
  • АО "Украинская железная дорога"

г. Севастополь

  • Государственное предприятие "Севастопольский морской торговый порт"

Всего: 51

Предприятия, обеспечивающие размещение и хранение материальных ценностей государственного резерва

Автономная Республика Крым

  • Государственное предприятие "Керченский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины

Волынская область

  • Государственное предприятие "Луцкий комбинат хлебопродуктов №2"

Днепропетровская область

  • Государственное предприятие "Хлебная база № 73" Государственного агентства резерва Украины

Ивано-Франковская область

  • Государственное предприятие "Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов"

Кировоградская область

  • Государственное предприятие "Кировоградский комбинат хлебопродуктов №2" Государственного агентства резерва Украины

Луганская область

  • Государственное предприятие "Ровеньковский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины

Львовская область

  • Государственное предприятие "Стрийский комбинат хлебопродуктов №1" Государственного агентства резерва Украины

Николаевская область

  • Государственное предприятие "Вознесенский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины
  • Государственное предприятие "Хлебная база № 76" Государственного агентства резерва Украины

Одесская область

  • Государственное предприятие "Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины
  • Государственное предприятие "Хлебная база № 77" Государственного агентства резерва Украины

Полтавская область

  • Государственное предприятие "Полтавский комбинат хлебопродуктов"

Ровенская область

  • Государственное предприятие "Радивиловский комбинат хлебопродуктов"

Сумская область

  • Государственное предприятие "Ахтырский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины

Тернопольская область

  • Государственное предприятие "Чертковский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины

Харьковская область

  • Государственное предприятие "Новопокровский комбинат хлебопродуктов"
  • Государственное предприятие "Хлебная база № 85" Государственного агентства резерва Украины

Херсонская область

  • Государственное предприятие "Новотроицкий элеватор" Государственного агентства резерва Украины

Хмельницкая область

  • Государственное предприятие "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов"

Черкасская область

  • Государственное предприятие "Златодар"
  • Государственное предприятие "Иваньковский сахарный завод"

Черновицкая область

  • Государственное предприятие "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов"

Черниговская область

  • Государственное предприятие "Нежинский комбинат хлебопродуктов"

г. Киев

  • Украинский государственный научно-исследовательский институт нанобиотехнологий и ресурсосбережения

Всего: 24

Агропромышленный комплекс

Днепропетровская область

  • Управление канала "Днепр-Донбасс"

Киевская область

  • Государственное предприятие спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт"

{Подраздел "Кировоградская область" раздела "Агропромышленный комплекс" исключен на основании Постановления КМ № 412 от 28.04.2021}

Николаевская область

  • Управление каналов реки Ингулец

Херсонская область

  • Управление Северо-Крымского канала
  • Управление главного Каховского магистрального канала

Всего - 5

Область телекоммуникаций и связи

Одесская область

  • Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский институт радио и телевидения"
  • Государственное предприятие "Одесский научно-исследовательский институт связи"

г. Киев

  • ЧАО "Украинский институт по проектированию и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры "Дипросвязь"
  • Государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот"
  • Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения
  • Главное управление правительственной фельдъегерской связи Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
  • АО "Укрпочта"
  • Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины"
  • Государственное предприятие специальной связи
  • Государственное предприятие "Украинские специальные системы"
  • Государственный научно-исследовательский институт специальной связи и защиты информации
  • Государственный центр киберзащиты и противодействия киберугрозам Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
  • Казенное предприятие "Укрспецсвязь"
  • АО "НСТУ"

Всего: 14

Авиационная и ракетно-космическая промышленность

Днепропетровская область

  • Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля"
  • Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова"
  • Государственное предприятие "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод"

Харьковская область

  • Государственное научно-производственное предприятие "Объединение Коммунар"
  • Харьковское государственное авиационное производственное предприятие
  • Государственное предприятие Научно-исследовательский технологический институт приборостроения
  • АО "Хартрон"

г. Киев

  • Государственное предприятие "Завод 410 ЦА"
  • АО "Киевский завод "Радар"
  • Казенное предприятие специального приборостроения "Арсенал"
  • Государственное предприятие "Антонов"
  • Государственное предприятие "Производственное объединение "Киевприбор"
  • ПАО "Научно-технический комплекс "Электронприбор"
  • Государственное предприятие "Укркосмос"
  • Национальный центр управления и испытаний космических средств

Всего: 15

Машиностроительная промышленность

Днепропетровская область

  • Государственное предприятие "Днепровский электровозостроительный завод"

Луганская область

  • Государственное предприятие "Лутугинский научно-производственный валковый комбинат"
  • Государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро машиностроения "Донец"

Харьковская область

  • Государственное предприятие “Завод “Электротяжмаш”
  • АО "Турбоатом"

Всего: 5

Металлургический комплекс

Днепропетровская область

  • Государственное промышленное предприятие "Кривбасспромводоснабжение"

Запорожская область

  • Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов"
  • Публичное акционерное общество "Институт титана"
  • ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат"

Харьковская область

  • Государственное предприятие "Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности"
  • Государственное предприятие "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь"

г. Киев

  • АО "Объединенная горно-химическая компания"

Всего: 7

Химический комплекс

Запорожская область

  • Запорожское государственное предприятие "Кремнийполимер"

Одесская область

  • АО "Одесский припортовый завод"

Сумская область

  • ПАО "Сумыхимпром"

Харьковская область

  • Государственное предприятие "Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)"
  • Государственное предприятие "Государственный научный центр лекарственных средств и медицинской продукции"

г. Киев

  • ЧАО "По производству инсулинов "Индар"
  • Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак"

Всего: 7

Научная деятельность

Днепропетровская область

  • Государственное предприятие "Государственный институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности "Кривбасспроект"
  • Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии"
  • Государственное предприятие Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Е.Ю. Осадки”

Донецкая область

  • Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт высоких напряжений"
  • Государственное предприятие Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности
  • Научно-исследовательский институт горноспасательного дела и пожарной безопасности "Респиратор"
  • Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащищенного и рудникового электрооборудования с опытно-экспериментальным производством"
  • Государственное предприятие Макеевский государственный проектный институт
  • ПАО "Автоматгормаш имени В. А. Антипова"

Киевская область

  • Институт разведения и генетики животных имени М.В. Зубца Национальной академии аграрных наук Украины
  • Национальный научный центр "Институт механизации и электрификации сельского хозяйства" Национальной академии аграрных наук Украины

Львовская область

  • Государственное предприятие "Львовский государственный институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий "Львовдипронефтехим"

Одесская область

  • Селекционно-генетический институт – Национальный центр семеноведения и сортоизучения

Полтавская область

  • Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения"

Сумская область

  • АО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насладения"

Харьковская область

  • Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Укрэнергосетпроект"
  • Национальный научный центр "Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины"
  • АО "Харьковский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект"
  • Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт"
  • Государственное научное учреждение "Научно-технологический комплекс "Институт монокристаллов" Национальной академии наук Украины"
  • Национальный научный центр Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского”;
  • Институт растениеводства имени В.Я. Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины

Черниговская область

  • Институт сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства Национальной академии аграрных наук Украины

г. Киев

  • Государственное предприятие "Киевский институт инженерных изысканий и исследований "Энергопроект"
  • Государственное предприятие "Центр оценки и информации"
  • Государственное научное учреждение "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова"
  • Государственное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций"
  • Институт электросварки имени Е.А. Патона Национальной академии наук Украины
  • Институт физики полупроводников имени В.Е. Лашкарева Национальной академии наук Украины
  • Государственная организация (учреждение, заведение) Институт металлофизики имени Г.В. Курдюмова Национальной академии наук Украины
  • Государственное предприятие "Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности"
  • Государственное учреждение "Национальный научно-исследовательский институт промышленной безопасности и охраны труда"
  • Государственное научное учреждение "Энциклопедическое издательство"
  • Институт продовольственных ресурсов Национальной академии аграрных наук Украины
  • Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики

Всего:35

Сфера стандартизации, метрологии и сертификации

Ивано-Франковская область

  • Государственное предприятие "Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации"

Львовская область

  • Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем"

Харьковская область

Национальный научный центр "Институт метрологии"

г. Киев

  • Государственное предприятие "Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей"
  • Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества"

Всего:5

Гидрометеорологическая деятельность

Киевская область

  • Государственное предприятие "Украинский авиационный метеорологический центр"

Всего: 1

Промышленность строительных материалов

Винницкая область

  • ЧАО "Гниванский завод спецжелезобетона"

Житомирская область

  • ЧАО "Коростенский завод железобетонных шпал"

Всего: 2

Финансово-бюджетная сфера

г. Киев

  • АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины"
  • АО "Государственный сберегательный банк Украины"
  • Публичное акционерное общество акционерный банк "Укргазбанк"

Всего:3

Пищевая промышленность

Донецкая область

  • Государственное предприятие "Артемсоль"

Всего: 1

Легкая промышленность

г. Киев

  • Государственное предприятие "Киевский государственный научно-исследовательский институт текстильно-галантерейной промышленности"

Всего - 1

Полиграфия

г. Киев

  • Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по производству ценных бумаг"

Всего - 1

Геологоразведочная отрасль

{Подраздел "Днепропетровская область" раздела "Геологоразведочная отрасль" исключен на основании Постановления КМ № 350 от 14.04.2021}

Одесская область

  • Причерноморское государственное региональное геологическое предприятие

г. Киев

  • Украинский государственный геологоразведочный институт
  • Государственное геофизическое предприятие "Укргеофизика"
  • Государственное научно-производственное предприятие "Государственный информационный геологический фонд Украины"

Всего: 4.

Ранее "Страна" писала о том, что Ляшко анонсировал начало ковид-вакцинации третьей дозой в Украине в начале следующего года.

Также мы сообщали, что в МОЗ показали, как можно комбинировать вакцины от COVID-19 и дали схему прививок.

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