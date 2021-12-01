С 9 декабря вступит в силу приказ Минздрава, расширяющий перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться против COVID-19.

Кроме педагогов и работников органов власти, обязательную вакцинацию против коронавируса на период действия карантина должны пройти:

сотрудники всех предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере центральных органов исполнительной власти,

учреждений, оказывающих социальные услуги, соцзащиты детей и реабилитации,

предприятий, включенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение.

Если на 9 декабря их сотрудники не будут иметь документ о прививке по крайней мере одной дозой, справку о выздоровлении от Covid-19 или справку о противопоказаниях к прививке, то они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Если с органами соцзащиты и центральными органами власти все более менее понятно кто к ним относится, то какие именно предприятия подпадают под определение "имеющих стратегическое значение", было не совсем понятно.

Но в приведенном ниже постановлении есть отсыл на конкретный документ, которым такой список утверждается.

На основании него "Страна" публикует полный список предприятий, сотрудники которых должны быть вакцинированы до 9 декабря. Всего в список попали почти три сотни организаций. Отметим, что часть из них представляют Крым и неподконтрольные территории Донбасса. То есть, понятно, что для них распоряжение правительства не будет иметь практического значения.

Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства:

Деятельность в сфере обороны

Автономная Республика Крым

Государственное предприятие "Евпаторийский авиационный ремонтный завод"

Государственное предприятие "Феодосийский судомеханический завод" Министерства обороны Украины

ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море"

ПАО "Завод "Фиолент"

Государственное предприятие "Конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит"

Государственное предприятие "Феодосийский оптический завод"

Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт аэроупругих систем"

Государственное предприятие Научно-исследовательский центр "Вертолет"

Государственное предприятие "Стеклопластик"

Винницкая область

Казенное научно-производственное объединение "Форт" МВД Украины"

Волынская область

Государственное предприятие "Луцкий ремонтный завод "Мотор"

Днепропетровская область

Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт эластомерных материалов и изделий"

Донецкая область

ПАО "Специальное конструкторское бюро радиотехнических приборов"

ПАО "Топаз"

Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации"

Донецкий казенный завод химических изделий

Государственное предприятие "Украинский государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей"

ПАО "Государственная акционерная холдинговая компания "Топаз"

Константиновское государственное научно-производственное предприятие "Кварсит"

Запорожская область

Государственное предприятие "Запорожский государственный авиационный ремонтный завод "МиГремонт"

Государственное предприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко

Запорожское государственное предприятие "Радиоприбор"

Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра"

Киевская область

Государственное предприятие "Завод порошковой металлургии"

Государственное предприятие "Жулянский машиностроительный завод "Визар"

Луганская область

Государственное предприятие "Луганский авиационный ремонтный завод"

Рубежнянский казенный химический завод "Заря"

Химическое казенное объединение имени Г.И. Петровского

Львовская область

Государственное предприятие "Львовский радиоремонтный завод"

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод"

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод"

Государственное предприятие – Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт

Государственное предприятие "Львовский государственный завод "Лорта"

Николаевская область

Государственное предприятие "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП"

Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод"

Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" - "Машпроект"

Государственное предприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения"

Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод"

Одесская область

Государственное предприятие "Одесский авиационный завод"

Государственное производственно-техническое предприятие "Гранит"

Сумская область

Государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон"

Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов

Казенное предприятие "Шосткинский казенный завод "Импульс"

Казенное предприятие Шосткинский казенный завод "Звезда"

Тернопольская область

Тернопольское государственное научно-техническое предприятие "Луч"

Харьковская область

Государственное предприятие "Балаклейский ремонтный завод"

Государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро "Протон"

Государственное предприятие "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД"

Государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова"

Государственное предприятие "Харьковское агрегатное конструкторское бюро"

Государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению"

Государственное предприятие "Завод имени В.А. Малышева"

Государственное предприятие "Изюмский приборостроительный завод"

Хмельницкая область

Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод"

Государственное предприятие "Красиловский агрегатный завод"

Государственное предприятие "Новатор"

Государственное предприятие "Научно-технический комплекс "Завод точной механики"

Черкасская область

Государственное предприятие Научно-производственный комплекс "Фотоприбор"

Государственное предприятие "Оризон-Навигация"

Черниговская область

Государственное предприятие Научно-производственный комплекс "Прогресс"

г. Киев

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем"

Государственное предприятие "Научно-технический комплекс "Импульс"

Государственное предприятие "Радиоизмеритель"

Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт "Квант"

ПАО "Украинский научно-исследовательский институт авиационной технологии"

Государственное предприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч"

ПАО "Научно-производственное объединение "Киевский завод автоматики им. Г.И. Петровского"

Государственное предприятие завод "Генератор"

ОАО "Меридиан" имени С.П. Королева

Государственное предприятие "Спецоборонмаш"

Государственное предприятие Научно-исследовательский институт радиолокационных систем "Квант-радиолокация"

Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение"

Государственный концерн "Укроборонпром"

г. Севастополь

Государственное предприятие "Севастопольское авиационное предприятие

Государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро "Черноморец"

Государственное предприятие "Специальная производственно-техническая база "Пламя"

Всего: 76

Топливно-энергетический комплекс

Волынская область

Государственное предприятие "Волыньуголь"

Днепропетровская область

Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат"

Государственное предприятие "Смолы"

Государственное предприятие "Барьер"

Донецкая область

ПАО "Донбассшахтострой"

Запорожская область

ПАО "Запорожьеоблэнерго"

Киевская область

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС"

ПАО "Укргидроэнерго"

Государственное специализированное предприятие "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами"

Львовская область

Государственное предприятие "Львовуголь"

Николаевская область

АО "Николаевоблэнерго"

Тернопольская область

ОАО "Тернопольоблэнерго"

Харьковская область

АО "Харьковоблэнерго"

Хмельницкая область

АО "Хмельницкоблэнерго"

г. Киев

Частное акционерное общество "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго

ПАО "Укрнефть"

АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз"

Государственное предприятие "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами"

АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"

Государственное предприятие "Энергорынок"

ПАО "Центрэнерго"

Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"

АО "Укргаздобыча"

АО "Укртрансгаз"

Дочерняя компания "Газ Украины" Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины"

АО "Укртранснефть"

Государственный концерн "Ядерное топливо"

Общество с ограниченной ответственностью "Оператор газотранспортной системы Украины"

Всего: 28

Транспортная отрасль

Автономная Республика Крым

Государственное предприятие "Керченский морской рыбный порт"

Государственное предприятие "Керченский морской торговый порт"

Государственное предприятие "Феодосийский морской торговый порт"

Государственное предприятие "Евпаторийский морской торговый порт"

Государственное предприятие "Ялтинский морской торговый порт"

Винницкая область

Государственное предприятие "Винницатрансприбор"

Днепропетровская область

ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод"

Государственное предприятие "Приднепровская железная дорога"

Донецкая область

Государственное предприятие "Донецкая железная дорога"

Государственное предприятие "Мариупольский морской торговый порт"

Запорожская область

ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод"

Государственное предприятие "Бердянский морской торговый порт"

Ивано-Франковская область

АО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод"

Киевская область

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь"

Государственное авиационное предприятие "Украина"

Луганская область

Государственное предприятие "Попаснянский вагоноремонтный завод"

Львовская область

ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод"

Государственное территориально-отраслевое объединение "Львовская железная дорога"

Государственное предприятие "Стрыйский вагоноремонтный завод"

Николаевская область

Государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт"

Государственное предприятие "Стивидорная компания "Ольвия"

Государственное предприятие "Дельта-Лоцман"

Одесская область

Государственное предприятие Одесская железная дорога

Государственное предприятие "Морской торговый порт Усть-Дунайск"

Государственное предприятие "Одесский морской торговый порт"

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск"

Государственное предприятие "Белгород-Днестровский

Государственное предприятие "Ренийский морской торговый порт"

Государственное предприятие "Измаильский морской торговый порт"

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный"

Харьковская область

Государственное предприятие "Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов"

ЧАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь"

Государственное предприятие "Южная железная дорога"

Херсонская область

Государственное предприятие "Херсонский морской торговый порт"

Государственное предприятие "Скадовский морской торговый порт"

г. Киев

ЧАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал"

ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод"

Государственное предприятие "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лески"

Государственное предприятие водных путей "Укрводпуть"

Государственное территориально-отраслевое объединение "Юго-западная железная дорога"

ЧАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта"

Государственное предприятие "Дарницкий вагоноремонтный завод"

Государственное предприятие материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта Украины "Укрзализнычпостач"

Государственное учреждение "Госгидрография"

Государственное предприятие "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины"

Государственное предприятие "Классификационное общество Регистр судоходства Украины"

Государственное предприятие "Украинский центр механизации путевых работ"

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины"

АО "Украинская железная дорога"

г. Севастополь

Государственное предприятие "Севастопольский морской торговый порт"

Всего: 51

Предприятия, обеспечивающие размещение и хранение материальных ценностей государственного резерва

Автономная Республика Крым

Государственное предприятие "Керченский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины

Волынская область

Государственное предприятие "Луцкий комбинат хлебопродуктов №2"

Днепропетровская область

Государственное предприятие "Хлебная база № 73" Государственного агентства резерва Украины

Ивано-Франковская область

Государственное предприятие "Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов"

Кировоградская область

Государственное предприятие "Кировоградский комбинат хлебопродуктов №2" Государственного агентства резерва Украины

Луганская область

Государственное предприятие "Ровеньковский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины

Львовская область

Государственное предприятие "Стрийский комбинат хлебопродуктов №1" Государственного агентства резерва Украины

Николаевская область

Государственное предприятие "Вознесенский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины

Государственное предприятие "Хлебная база № 76" Государственного агентства резерва Украины

Одесская область

Государственное предприятие "Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины

Государственное предприятие "Хлебная база № 77" Государственного агентства резерва Украины

Полтавская область

Государственное предприятие "Полтавский комбинат хлебопродуктов"

Ровенская область

Государственное предприятие "Радивиловский комбинат хлебопродуктов"

Сумская область

Государственное предприятие "Ахтырский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины

Тернопольская область

Государственное предприятие "Чертковский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины

Харьковская область

Государственное предприятие "Новопокровский комбинат хлебопродуктов"

Государственное предприятие "Хлебная база № 85" Государственного агентства резерва Украины

Херсонская область

Государственное предприятие "Новотроицкий элеватор" Государственного агентства резерва Украины

Хмельницкая область

Государственное предприятие "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов"

Черкасская область

Государственное предприятие "Златодар"

Государственное предприятие "Иваньковский сахарный завод"

Черновицкая область

Государственное предприятие "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов"

Черниговская область

Государственное предприятие "Нежинский комбинат хлебопродуктов"

г. Киев

Украинский государственный научно-исследовательский институт нанобиотехнологий и ресурсосбережения

Всего: 24

Агропромышленный комплекс

Днепропетровская область

Управление канала "Днепр-Донбасс"

Киевская область

Государственное предприятие спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт"

{Подраздел "Кировоградская область" раздела "Агропромышленный комплекс" исключен на основании Постановления КМ № 412 от 28.04.2021}

Николаевская область

Управление каналов реки Ингулец

Херсонская область

Управление Северо-Крымского канала

Управление главного Каховского магистрального канала

Всего - 5

Область телекоммуникаций и связи

Одесская область

Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский институт радио и телевидения"

Государственное предприятие "Одесский научно-исследовательский институт связи"

г. Киев

ЧАО "Украинский институт по проектированию и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры "Дипросвязь"

Государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот"

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения

Главное управление правительственной фельдъегерской связи Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

АО "Укрпочта"

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины"

Государственное предприятие специальной связи

Государственное предприятие "Украинские специальные системы"

Государственный научно-исследовательский институт специальной связи и защиты информации

Государственный центр киберзащиты и противодействия киберугрозам Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Казенное предприятие "Укрспецсвязь"

АО "НСТУ"

Всего: 14

Авиационная и ракетно-космическая промышленность

Днепропетровская область

Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля"

Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова"

Государственное предприятие "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод"

Харьковская область

Государственное научно-производственное предприятие "Объединение Коммунар"

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие

Государственное предприятие Научно-исследовательский технологический институт приборостроения

АО "Хартрон"

г. Киев

Государственное предприятие "Завод 410 ЦА"

АО "Киевский завод "Радар"

Казенное предприятие специального приборостроения "Арсенал"

Государственное предприятие "Антонов"

Государственное предприятие "Производственное объединение "Киевприбор"

ПАО "Научно-технический комплекс "Электронприбор"

Государственное предприятие "Укркосмос"

Национальный центр управления и испытаний космических средств

Всего: 15

Машиностроительная промышленность

Днепропетровская область

Государственное предприятие "Днепровский электровозостроительный завод"

Луганская область

Государственное предприятие "Лутугинский научно-производственный валковый комбинат"

Государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро машиностроения "Донец"

Харьковская область

Государственное предприятие “Завод “Электротяжмаш”

АО "Турбоатом"

Всего: 5

Металлургический комплекс

Днепропетровская область

Государственное промышленное предприятие "Кривбасспромводоснабжение"

Запорожская область

Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов"

Публичное акционерное общество "Институт титана"

ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат"

Харьковская область

Государственное предприятие "Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности"

Государственное предприятие "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь"

г. Киев

АО "Объединенная горно-химическая компания"

Всего: 7

Химический комплекс

Запорожская область

Запорожское государственное предприятие "Кремнийполимер"

Одесская область

АО "Одесский припортовый завод"

Сумская область

ПАО "Сумыхимпром"

Харьковская область

Государственное предприятие "Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)"

Государственное предприятие "Государственный научный центр лекарственных средств и медицинской продукции"

г. Киев

ЧАО "По производству инсулинов "Индар"

Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак"

Всего: 7

Научная деятельность

Днепропетровская область

Государственное предприятие "Государственный институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности "Кривбасспроект"

Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии"

Государственное предприятие Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Е.Ю. Осадки”

Донецкая область

Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт высоких напряжений"

Государственное предприятие Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности

Научно-исследовательский институт горноспасательного дела и пожарной безопасности "Респиратор"

Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащищенного и рудникового электрооборудования с опытно-экспериментальным производством"

Государственное предприятие Макеевский государственный проектный институт

ПАО "Автоматгормаш имени В. А. Антипова"

Киевская область

Институт разведения и генетики животных имени М.В. Зубца Национальной академии аграрных наук Украины

Национальный научный центр "Институт механизации и электрификации сельского хозяйства" Национальной академии аграрных наук Украины

Львовская область

Государственное предприятие "Львовский государственный институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий "Львовдипронефтехим"

Одесская область

Селекционно-генетический институт – Национальный центр семеноведения и сортоизучения

Полтавская область

Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения"

Сумская область

АО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насладения"

Харьковская область

Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Укрэнергосетпроект"

Национальный научный центр "Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины"

АО "Харьковский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект"

Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт"

Государственное научное учреждение "Научно-технологический комплекс "Институт монокристаллов" Национальной академии наук Украины"

Национальный научный центр Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского”;

Институт растениеводства имени В.Я. Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины

Черниговская область

Институт сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства Национальной академии аграрных наук Украины

г. Киев

Государственное предприятие "Киевский институт инженерных изысканий и исследований "Энергопроект"

Государственное предприятие "Центр оценки и информации"

Государственное научное учреждение "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова"

Государственное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций"

Институт электросварки имени Е.А. Патона Национальной академии наук Украины

Институт физики полупроводников имени В.Е. Лашкарева Национальной академии наук Украины

Государственная организация (учреждение, заведение) Институт металлофизики имени Г.В. Курдюмова Национальной академии наук Украины

Государственное предприятие "Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности"

Государственное учреждение "Национальный научно-исследовательский институт промышленной безопасности и охраны труда"

Государственное научное учреждение "Энциклопедическое издательство"

Институт продовольственных ресурсов Национальной академии аграрных наук Украины

Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики

Всего:35

Сфера стандартизации, метрологии и сертификации

Ивано-Франковская область

Государственное предприятие "Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации"

Львовская область

Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем"

Харьковская область

Национальный научный центр "Институт метрологии"

г. Киев

Государственное предприятие "Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей"

Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества"

Всего:5

Гидрометеорологическая деятельность

Киевская область

Государственное предприятие "Украинский авиационный метеорологический центр"

Всего: 1

Промышленность строительных материалов

Винницкая область

ЧАО "Гниванский завод спецжелезобетона"

Житомирская область

ЧАО "Коростенский завод железобетонных шпал"

Всего: 2

Финансово-бюджетная сфера

г. Киев

АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины"

АО "Государственный сберегательный банк Украины"

Публичное акционерное общество акционерный банк "Укргазбанк"

Всего:3

Пищевая промышленность

Донецкая область

Государственное предприятие "Артемсоль"

Всего: 1

Легкая промышленность

г. Киев

Государственное предприятие "Киевский государственный научно-исследовательский институт текстильно-галантерейной промышленности"

Всего - 1

Полиграфия

г. Киев

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по производству ценных бумаг"

Всего - 1

Геологоразведочная отрасль

{Подраздел "Днепропетровская область" раздела "Геологоразведочная отрасль" исключен на основании Постановления КМ № 350 от 14.04.2021}

Одесская область

Причерноморское государственное региональное геологическое предприятие

г. Киев

Украинский государственный геологоразведочный институт

Государственное геофизическое предприятие "Укргеофизика"

Государственное научно-производственное предприятие "Государственный информационный геологический фонд Украины"

Всего: 4.

Ранее "Страна" писала о том, что Ляшко анонсировал начало ковид-вакцинации третьей дозой в Украине в начале следующего года.

Также мы сообщали, что в МОЗ показали, как можно комбинировать вакцины от COVID-19 и дали схему прививок.