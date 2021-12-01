С 9 декабря вступит в силу приказ Минздрава, расширяющий перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться против COVID-19.
Кроме педагогов и работников органов власти, обязательную вакцинацию против коронавируса на период действия карантина должны пройти:
- сотрудники всех предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере центральных органов исполнительной власти,
- учреждений, оказывающих социальные услуги, соцзащиты детей и реабилитации,
- предприятий, включенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение.
Если на 9 декабря их сотрудники не будут иметь документ о прививке по крайней мере одной дозой, справку о выздоровлении от Covid-19 или справку о противопоказаниях к прививке, то они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.
Если с органами соцзащиты и центральными органами власти все более менее понятно кто к ним относится, то какие именно предприятия подпадают под определение "имеющих стратегическое значение", было не совсем понятно.
Но в приведенном ниже постановлении есть отсыл на конкретный документ, которым такой список утверждается.
На основании него "Страна" публикует полный список предприятий, сотрудники которых должны быть вакцинированы до 9 декабря. Всего в список попали почти три сотни организаций. Отметим, что часть из них представляют Крым и неподконтрольные территории Донбасса. То есть, понятно, что для них распоряжение правительства не будет иметь практического значения.
Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства:
Деятельность в сфере обороны
Автономная Республика Крым
- Государственное предприятие "Евпаторийский авиационный ремонтный завод"
- Государственное предприятие "Феодосийский судомеханический завод" Министерства обороны Украины
- ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море"
- ПАО "Завод "Фиолент"
- Государственное предприятие "Конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит"
- Государственное предприятие "Феодосийский оптический завод"
- Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт аэроупругих систем"
- Государственное предприятие Научно-исследовательский центр "Вертолет"
- Государственное предприятие "Стеклопластик"
- Винницкая область
- Казенное научно-производственное объединение "Форт" МВД Украины"
Волынская область
- Государственное предприятие "Луцкий ремонтный завод "Мотор"
Днепропетровская область
- Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт эластомерных материалов и изделий"
Донецкая область
- ПАО "Специальное конструкторское бюро радиотехнических приборов"
- ПАО "Топаз"
- Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации"
- Донецкий казенный завод химических изделий
- Государственное предприятие "Украинский государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей"
- ПАО "Государственная акционерная холдинговая компания "Топаз"
- Константиновское государственное научно-производственное предприятие "Кварсит"
Запорожская область
- Государственное предприятие "Запорожский государственный авиационный ремонтный завод "МиГремонт"
- Государственное предприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко
- Запорожское государственное предприятие "Радиоприбор"
- Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра"
Киевская область
- Государственное предприятие "Завод порошковой металлургии"
- Государственное предприятие "Жулянский машиностроительный завод "Визар"
Луганская область
- Государственное предприятие "Луганский авиационный ремонтный завод"
- Рубежнянский казенный химический завод "Заря"
- Химическое казенное объединение имени Г.И. Петровского
Львовская область
- Государственное предприятие "Львовский радиоремонтный завод"
- Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод"
- Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод"
- Государственное предприятие – Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт
- Государственное предприятие "Львовский государственный завод "Лорта"
Николаевская область
- Государственное предприятие "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП"
- Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод"
- Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" - "Машпроект"
- Государственное предприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения"
- Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод"
Одесская область
- Государственное предприятие "Одесский авиационный завод"
- Государственное производственно-техническое предприятие "Гранит"
- Сумская область
- Государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон"
- Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов
- Казенное предприятие "Шосткинский казенный завод "Импульс"
- Казенное предприятие Шосткинский казенный завод "Звезда"
Тернопольская область
- Тернопольское государственное научно-техническое предприятие "Луч"
Харьковская область
- Государственное предприятие "Балаклейский ремонтный завод"
- Государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро "Протон"
- Государственное предприятие "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД"
- Государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова"
- Государственное предприятие "Харьковское агрегатное конструкторское бюро"
- Государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению"
- Государственное предприятие "Завод имени В.А. Малышева"
- Государственное предприятие "Изюмский приборостроительный завод"
Хмельницкая область
- Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод"
- Государственное предприятие "Красиловский агрегатный завод"
- Государственное предприятие "Новатор"
- Государственное предприятие "Научно-технический комплекс "Завод точной механики"
Черкасская область
- Государственное предприятие Научно-производственный комплекс "Фотоприбор"
- Государственное предприятие "Оризон-Навигация"
Черниговская область
- Государственное предприятие Научно-производственный комплекс "Прогресс"
г. Киев
- Государственная акционерная холдинговая компания "Артем"
- Государственное предприятие "Научно-технический комплекс "Импульс"
- Государственное предприятие "Радиоизмеритель"
- Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт "Квант"
- ПАО "Украинский научно-исследовательский институт авиационной технологии"
- Государственное предприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч"
- ПАО "Научно-производственное объединение "Киевский завод автоматики им. Г.И. Петровского"
- Государственное предприятие завод "Генератор"
- ОАО "Меридиан" имени С.П. Королева
- Государственное предприятие "Спецоборонмаш"
- Государственное предприятие Научно-исследовательский институт радиолокационных систем "Квант-радиолокация"
- Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение"
- Государственный концерн "Укроборонпром"
г. Севастополь
- Государственное предприятие "Севастопольское авиационное предприятие
- Государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро "Черноморец"
- Государственное предприятие "Специальная производственно-техническая база "Пламя"
Всего: 76
Топливно-энергетический комплекс
Волынская область
- Государственное предприятие "Волыньуголь"
Днепропетровская область
- Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат"
- Государственное предприятие "Смолы"
- Государственное предприятие "Барьер"
Донецкая область
- ПАО "Донбассшахтострой"
Запорожская область
- ПАО "Запорожьеоблэнерго"
Киевская область
- Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС"
- ПАО "Укргидроэнерго"
- Государственное специализированное предприятие "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами"
Львовская область
- Государственное предприятие "Львовуголь"
Николаевская область
- АО "Николаевоблэнерго"
Тернопольская область
- ОАО "Тернопольоблэнерго"
Харьковская область
- АО "Харьковоблэнерго"
Хмельницкая область
- АО "Хмельницкоблэнерго"
г. Киев
- Частное акционерное общество "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго
- ПАО "Укрнефть"
- АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз"
- Государственное предприятие "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами"
- АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"
- Государственное предприятие "Энергорынок"
- ПАО "Центрэнерго"
- Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"
- АО "Укргаздобыча"
- АО "Укртрансгаз"
- Дочерняя компания "Газ Украины" Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины"
- АО "Укртранснефть"
- Государственный концерн "Ядерное топливо"
- Общество с ограниченной ответственностью "Оператор газотранспортной системы Украины"
Всего: 28
Транспортная отрасль
Автономная Республика Крым
- Государственное предприятие "Керченский морской рыбный порт"
- Государственное предприятие "Керченский морской торговый порт"
- Государственное предприятие "Феодосийский морской торговый порт"
- Государственное предприятие "Евпаторийский морской торговый порт"
- Государственное предприятие "Ялтинский морской торговый порт"
Винницкая область
- Государственное предприятие "Винницатрансприбор"
Днепропетровская область
- ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод"
- Государственное предприятие "Приднепровская железная дорога"
Донецкая область
- Государственное предприятие "Донецкая железная дорога"
- Государственное предприятие "Мариупольский морской торговый порт"
Запорожская область
- ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод"
- Государственное предприятие "Бердянский морской торговый порт"
Ивано-Франковская область
- АО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод"
Киевская область
- Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины
- Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь"
- Государственное авиационное предприятие "Украина"
Луганская область
- Государственное предприятие "Попаснянский вагоноремонтный завод"
Львовская область
- ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод"
- Государственное территориально-отраслевое объединение "Львовская железная дорога"
- Государственное предприятие "Стрыйский вагоноремонтный завод"
Николаевская область
- Государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт"
- Государственное предприятие "Стивидорная компания "Ольвия"
- Государственное предприятие "Дельта-Лоцман"
Одесская область
- Государственное предприятие Одесская железная дорога
- Государственное предприятие "Морской торговый порт Усть-Дунайск"
- Государственное предприятие "Одесский морской торговый порт"
- Государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск"
- Государственное предприятие "Белгород-Днестровский
- Государственное предприятие "Ренийский морской торговый порт"
- Государственное предприятие "Измаильский морской торговый порт"
- Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный"
Харьковская область
- Государственное предприятие "Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов"
- ЧАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь"
- Государственное предприятие "Южная железная дорога"
Херсонская область
- Государственное предприятие "Херсонский морской торговый порт"
- Государственное предприятие "Скадовский морской торговый порт"
г. Киев
- ЧАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал"
- ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод"
- Государственное предприятие "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лески"
- Государственное предприятие водных путей "Укрводпуть"
- Государственное территориально-отраслевое объединение "Юго-западная железная дорога"
- ЧАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта"
- Государственное предприятие "Дарницкий вагоноремонтный завод"
- Государственное предприятие материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта Украины "Укрзализнычпостач"
- Государственное учреждение "Госгидрография"
- Государственное предприятие "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины"
- Государственное предприятие "Классификационное общество Регистр судоходства Украины"
- Государственное предприятие "Украинский центр механизации путевых работ"
- Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины"
- АО "Украинская железная дорога"
г. Севастополь
- Государственное предприятие "Севастопольский морской торговый порт"
Всего: 51
Предприятия, обеспечивающие размещение и хранение материальных ценностей государственного резерва
Автономная Республика Крым
- Государственное предприятие "Керченский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины
Волынская область
- Государственное предприятие "Луцкий комбинат хлебопродуктов №2"
Днепропетровская область
- Государственное предприятие "Хлебная база № 73" Государственного агентства резерва Украины
Ивано-Франковская область
- Государственное предприятие "Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов"
Кировоградская область
- Государственное предприятие "Кировоградский комбинат хлебопродуктов №2" Государственного агентства резерва Украины
Луганская область
- Государственное предприятие "Ровеньковский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины
Львовская область
- Государственное предприятие "Стрийский комбинат хлебопродуктов №1" Государственного агентства резерва Украины
Николаевская область
- Государственное предприятие "Вознесенский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины
- Государственное предприятие "Хлебная база № 76" Государственного агентства резерва Украины
Одесская область
- Государственное предприятие "Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины
- Государственное предприятие "Хлебная база № 77" Государственного агентства резерва Украины
Полтавская область
- Государственное предприятие "Полтавский комбинат хлебопродуктов"
Ровенская область
- Государственное предприятие "Радивиловский комбинат хлебопродуктов"
Сумская область
- Государственное предприятие "Ахтырский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины
Тернопольская область
- Государственное предприятие "Чертковский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины
Харьковская область
- Государственное предприятие "Новопокровский комбинат хлебопродуктов"
- Государственное предприятие "Хлебная база № 85" Государственного агентства резерва Украины
Херсонская область
- Государственное предприятие "Новотроицкий элеватор" Государственного агентства резерва Украины
Хмельницкая область
- Государственное предприятие "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов"
Черкасская область
- Государственное предприятие "Златодар"
- Государственное предприятие "Иваньковский сахарный завод"
Черновицкая область
- Государственное предприятие "Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов"
Черниговская область
- Государственное предприятие "Нежинский комбинат хлебопродуктов"
г. Киев
- Украинский государственный научно-исследовательский институт нанобиотехнологий и ресурсосбережения
Всего: 24
Агропромышленный комплекс
Днепропетровская область
- Управление канала "Днепр-Донбасс"
Киевская область
- Государственное предприятие спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт"
{Подраздел "Кировоградская область" раздела "Агропромышленный комплекс" исключен на основании Постановления КМ № 412 от 28.04.2021}
Николаевская область
- Управление каналов реки Ингулец
Херсонская область
- Управление Северо-Крымского канала
- Управление главного Каховского магистрального канала
Всего - 5
Область телекоммуникаций и связи
Одесская область
- Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский институт радио и телевидения"
- Государственное предприятие "Одесский научно-исследовательский институт связи"
г. Киев
- ЧАО "Украинский институт по проектированию и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры "Дипросвязь"
- Государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот"
- Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения
- Главное управление правительственной фельдъегерской связи Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
- АО "Укрпочта"
- Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины"
- Государственное предприятие специальной связи
- Государственное предприятие "Украинские специальные системы"
- Государственный научно-исследовательский институт специальной связи и защиты информации
- Государственный центр киберзащиты и противодействия киберугрозам Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
- Казенное предприятие "Укрспецсвязь"
- АО "НСТУ"
Всего: 14
Авиационная и ракетно-космическая промышленность
Днепропетровская область
- Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля"
- Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова"
- Государственное предприятие "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод"
Харьковская область
- Государственное научно-производственное предприятие "Объединение Коммунар"
- Харьковское государственное авиационное производственное предприятие
- Государственное предприятие Научно-исследовательский технологический институт приборостроения
- АО "Хартрон"
г. Киев
- Государственное предприятие "Завод 410 ЦА"
- АО "Киевский завод "Радар"
- Казенное предприятие специального приборостроения "Арсенал"
- Государственное предприятие "Антонов"
- Государственное предприятие "Производственное объединение "Киевприбор"
- ПАО "Научно-технический комплекс "Электронприбор"
- Государственное предприятие "Укркосмос"
- Национальный центр управления и испытаний космических средств
Всего: 15
Машиностроительная промышленность
Днепропетровская область
- Государственное предприятие "Днепровский электровозостроительный завод"
Луганская область
- Государственное предприятие "Лутугинский научно-производственный валковый комбинат"
- Государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро машиностроения "Донец"
Харьковская область
- Государственное предприятие “Завод “Электротяжмаш”
- АО "Турбоатом"
Всего: 5
Металлургический комплекс
Днепропетровская область
- Государственное промышленное предприятие "Кривбасспромводоснабжение"
Запорожская область
- Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов"
- Публичное акционерное общество "Институт титана"
- ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат"
Харьковская область
- Государственное предприятие "Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности"
- Государственное предприятие "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь"
г. Киев
- АО "Объединенная горно-химическая компания"
Всего: 7
Химический комплекс
Запорожская область
- Запорожское государственное предприятие "Кремнийполимер"
Одесская область
- АО "Одесский припортовый завод"
Сумская область
- ПАО "Сумыхимпром"
Харьковская область
- Государственное предприятие "Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)"
- Государственное предприятие "Государственный научный центр лекарственных средств и медицинской продукции"
г. Киев
- ЧАО "По производству инсулинов "Индар"
- Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак"
Всего: 7
Научная деятельность
Днепропетровская область
- Государственное предприятие "Государственный институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности "Кривбасспроект"
- Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии"
- Государственное предприятие Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Е.Ю. Осадки”
Донецкая область
- Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт высоких напряжений"
- Государственное предприятие Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности
- Научно-исследовательский институт горноспасательного дела и пожарной безопасности "Респиратор"
- Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащищенного и рудникового электрооборудования с опытно-экспериментальным производством"
- Государственное предприятие Макеевский государственный проектный институт
- ПАО "Автоматгормаш имени В. А. Антипова"
Киевская область
- Институт разведения и генетики животных имени М.В. Зубца Национальной академии аграрных наук Украины
- Национальный научный центр "Институт механизации и электрификации сельского хозяйства" Национальной академии аграрных наук Украины
Львовская область
- Государственное предприятие "Львовский государственный институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий "Львовдипронефтехим"
Одесская область
- Селекционно-генетический институт – Национальный центр семеноведения и сортоизучения
Полтавская область
- Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения"
Сумская область
- АО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насладения"
Харьковская область
- Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Укрэнергосетпроект"
- Национальный научный центр "Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины"
- АО "Харьковский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект"
- Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт"
- Государственное научное учреждение "Научно-технологический комплекс "Институт монокристаллов" Национальной академии наук Украины"
- Национальный научный центр Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского”;
- Институт растениеводства имени В.Я. Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины
Черниговская область
- Институт сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства Национальной академии аграрных наук Украины
г. Киев
- Государственное предприятие "Киевский институт инженерных изысканий и исследований "Энергопроект"
- Государственное предприятие "Центр оценки и информации"
- Государственное научное учреждение "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова"
- Государственное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций"
- Институт электросварки имени Е.А. Патона Национальной академии наук Украины
- Институт физики полупроводников имени В.Е. Лашкарева Национальной академии наук Украины
- Государственная организация (учреждение, заведение) Институт металлофизики имени Г.В. Курдюмова Национальной академии наук Украины
- Государственное предприятие "Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности"
- Государственное учреждение "Национальный научно-исследовательский институт промышленной безопасности и охраны труда"
- Государственное научное учреждение "Энциклопедическое издательство"
- Институт продовольственных ресурсов Национальной академии аграрных наук Украины
- Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики
Всего:35
Сфера стандартизации, метрологии и сертификации
Ивано-Франковская область
- Государственное предприятие "Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации"
Львовская область
- Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем"
Харьковская область
Национальный научный центр "Институт метрологии"
г. Киев
- Государственное предприятие "Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей"
- Государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества"
Всего:5
Гидрометеорологическая деятельность
Киевская область
- Государственное предприятие "Украинский авиационный метеорологический центр"
Всего: 1
Промышленность строительных материалов
Винницкая область
- ЧАО "Гниванский завод спецжелезобетона"
Житомирская область
- ЧАО "Коростенский завод железобетонных шпал"
Всего: 2
Финансово-бюджетная сфера
г. Киев
- АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины"
- АО "Государственный сберегательный банк Украины"
- Публичное акционерное общество акционерный банк "Укргазбанк"
Всего:3
Пищевая промышленность
Донецкая область
- Государственное предприятие "Артемсоль"
Всего: 1
Легкая промышленность
г. Киев
- Государственное предприятие "Киевский государственный научно-исследовательский институт текстильно-галантерейной промышленности"
Всего - 1
Полиграфия
г. Киев
- Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по производству ценных бумаг"
Всего - 1
Геологоразведочная отрасль
{Подраздел "Днепропетровская область" раздела "Геологоразведочная отрасль" исключен на основании Постановления КМ № 350 от 14.04.2021}
Одесская область
- Причерноморское государственное региональное геологическое предприятие
г. Киев
- Украинский государственный геологоразведочный институт
- Государственное геофизическое предприятие "Укргеофизика"
- Государственное научно-производственное предприятие "Государственный информационный геологический фонд Украины"
Всего: 4.
Ранее "Страна" писала о том, что Ляшко анонсировал начало ковид-вакцинации третьей дозой в Украине в начале следующего года.
Также мы сообщали, что в МОЗ показали, как можно комбинировать вакцины от COVID-19 и дали схему прививок.