Лидера противников вакцинации от коронавируса Остапа Стахива, для которого сторонники собрали около миллиона, выпустили из СИЗО.

Об этом сообщает "Общественное".

Накануне за Стахива внесли залог в 998 тысяч гривен. Также вчера в Галицком суде Львова удовлетворили ходатайство следователя СБУ о назначении стационарной судебно-психиатрической экспертизы Стахиву во Львовской областной психиатрической больнице.

"Остапа Стахива отпустили под залог сразу после зачисления денег на счет. Сегодня противник вакцинации Стахов должен прибыть во Львовскую областную психбольницу для прохождения экспертизы", - сказал спикер прокуратуры во Львовской области Данило Антощак.

Напомним, 16 ноября в квартиру Стахива пришли с обыском сотрудники Службы безопасности Украины. В это же время возле квартиры собрались соратники лидера антивакцинаторов.

В тот же день ему сообщили о подозрении в попытке захвата власти. Кроме того, правоохранители заявили, что заблокировали деятельность возглавляемой им всеукраинской сети, которая "под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве".

"Страна" ранее подробно разбиралась, почему СБУ решила обвинить антивакцинаторов в попытке захвата власти по заданию Кремля.