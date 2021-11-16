В Киеве в квартиру юриста, одного из лидеров движения против принудительной вакцинации, Остапа Стахова пришли с обысками сотрудники СБУ.

Об этом стало известно во вторник, 16 ноября.

Сейчас к квартире Стахова стягиваются его соратники, которые скандируют "Волю! Волю!".

Находящийся в квартире Стахов сообщил, что сбушники выломали двери в 6 утра, не зачитали ему права и отобрали технику.

Напомним, 3 ноября под стенами Верховной Рады прошел митинг противников вакцинации от коронавируса и карантинных мер. Участники акции обвинили власть в лице президента и Кабмина в том, что карантинными ограничениями нарушаются конституционные права и потребовали "восстановить правопорядок в Украине", "запретить принудительную медицину" и не отстранять от работы тех, кто не вакцинировался, вернуть очное образование для детей и снять карантинные ограничения.

Организовал митинг известный львовский ковид-диссидент Остап Стахов, который постоянно проводит уличные акции во Львове.

Также сообщалось, что на 24 ноября противники вакцинации планируют масштабный протест в центре Киева.