В среду, 24 ноября, противники вакцинации от коронавируса планируют провести в центре Киева масштабную акцию протеста.

Об этом "Стране" рассказали организаторы мероприятия.

Отметим, что прошлая акция антипрививочников проходила в Киеве 3 ноября. Под стенами Верховной Рады собрались противники прививочной кампании, которые приехали на митинг из разных регионов страны. Их требования были такие: не отстранять от работы тех, кто не вакцинировался; сохранить очное образование для детей; снять карантинные ограничения.

Организатором протеста выступил известный львовский ковид-диссидент Остап Стахов, который постоянно проводит уличные акции во Львове.

Между тем, сегодня, 16 ноября, к лидеру украинских активакцинаторов Остапу Стахову пришла с обысками СБУ. Находящийся в квартире Стахов сообщил, что сбушники выломали двери в 6 утра, не зачитали ему права и отобрали технику.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, почему в начале ноября под Радой начались бунты антивакцинаторов и подробно рассказывала, как прошла первая акция протеста противников прививок.