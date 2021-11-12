В Полтаве антивакцинаторы пытались "штурмовать" больницу для пациентов с коронавирусом из-за подозрения в завышении показателей госпитализации.

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".

Во время пресс-конференции в Департаменте здравоохранения Полтавской ОГА, "Полтавщина" обратилась с просьбой предоставить ограниченный доступ отдельным журналистам к моргу, где хранятся тела умерших от заболевания коронавирусом, или самостоятельно опубликовать видео или фотографии. Основанием для такого обращения стали события, происходившие в Полтаве 9 ноября. Тогда часть активакцинаторов пытались "штурмовать" 5-ю городскую больницу, потому что подозревали завышение показателей по госпитализации.

В Полтавской ОГА отреагировали на просьбы журналистов. Пресс-служба предоставила фотографии из секционного отделения областного патологоанатомического бюро.

В черных пакетах тела умерших вследствие осложнений от COVID-19.

В облгосадминистрации заявили, что все они были не вакцинированы.

Также были предоставлены кадры из реанимации областной инфекционной больницы. В частности, из палаты, где люди получают кислородную поддержку из концентраторов или подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Полтаве показали мешки с трупами и больных под ИВЛ. Источник: "Полтавщина"

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине миллион человек уверены, что вакцина сделает их мутантами. Согласно исследованию, 20% от числа купивших сертификаты и 10% в целом от числа антивакцинаторов, а это около миллиона человек, боятся мутаций в случае вакцинации.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает спада заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю. По словам министра, спад заболеваемости не означает, что необходимо сбавлять темпы вакцинации.