В Николаеве, в отделении пятой городской больницы, где лежат пациенты с пневмонией и подозрением на коронавирус больных оставляют без присмотра медицинского персонала.

Соответствующее видео обнародовано в Youtube.

На видео мужчина, который и занимается съемкой, ходит по отделению и громко зовут медсестру, при этом несколько человек в это время лежат под капельницами. Далее он показывает что в одной системы капельниц уже пустые, однако медперсонала по-прежнему нет.

Потом в кадр заходе пожилой мужчина, он очень тяжело идет и дышит. Закадровый голос объясняет, что у него сатурация 80 и рекомендует ему не ходить. В течение видео зрителю показывают разные палаты в отделении, но нигде нет ни одного медицинского сотрудника.

В описании к видео рассказывается, что в этом отделении умерла бабушка, потому что ей не оказали своевременную помощь. Мужчина передавал через санитарку, что пожилой женщине стало плохо, но более часа к ней никто не подходил, а когда медсестра появилась было уже слишком поздно.

"Я сказал медсестре, что бабушка на ее совести. А (она - Ред.) ответила - не она первая и не она последняя. Все спишут на коронавирус", - сказано в описании к видео.

Напомним, Рада выделила 800 миллионов на кислородные станции для ковид-больниц.

Также сообщалось, что в начале ноября в Украине зафиксировали антирекорд по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом.