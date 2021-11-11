Давний соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого 8 ноября перевели в Глданскую тюремную клинику, рассказал, что экс-президента страны обманули. Ему сказали, что поместят в обычную, а не тюремную клинику.

Об этом Сакварелидзе рассказал "Стране".

"Его обманули, сказав, что переводят его в обыкновенную больницу, а вместо этого перевели его в тюремную больницу. Это очень небезопасное для него заведение, где среди персонала работает много бывших заключённых. Из-за страха, что Михаил может обратиться к собственному народу, они решили отказать ему присутствовать на собственном процессе", - заявил Сакварелидзе.

В сети появилось видео того, как Михаила Саакашвили помещают в тюремную больницу Глдани. На кадрах видно, что экс-президент изо всех сил этому сопротивляется - он буквально упирается руками и ногами, цепляется за дверные проемы и отказывается идти. Однако это не помогает, и экс-президента несут, взяв за руки и ноги и в итоге кладут на пол в палате больницы. Там Саакашвили встает и начинает что-то говорить, активно жестикулируя. Однако звука на видеозаписи нет.

Напомним, Саакашвили перевели в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси, его перевезли на вертолете. После переезда он нанес побои персоналу и повредил дорогую аппаратуру медиков.

Также "Страна" подробно разбиралась, как Саакашвили отсидел свои первые 40 дней и что будет дальше.