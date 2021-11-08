Бывшего президента Грузии Михаила Саакшвили перевели в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. После переезда практически умирающий от голода узник, как заверяют его близкие, нанес побои персоналу и повредил дорогую аппаратуру медиков.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Министерства юстиции Грузии.

Саакашвили перевезли на вертолете из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18.

"После поселения Михаила Саакашвили в учреждение №18 он физически и словесно оскорблял сотрудников пенитенциарного учреждения и повредил дорогостоящее медицинское оборудование", - сказано в посте ведомства.

На его действия уже последовала правовая реакция: генеральная инспекция Минюста начала расследование по факту дебоша.

Как сообщала "Страна", голодающий заключенный Саакашвили активен в соцсетях. Сегодня он написал в Фейсбуке, что готовится умереть с голоду, чтобы "вырвать Грузию из когтей российских олигархатов".

Также мы рассказывали, что грузинские власти опубликовали видеозапись, на которой голодающий политик с аппетитом поглощает нечто, похожее на детское питание.