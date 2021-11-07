Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на вчерашнее резонансное видео, на котором он с аппетитом принимает пищу во время своей "голодовки" в тюрьме.

Он заявил, что это якобы была "не еда, а минералы и микроэлементы", которые ему прописали врачи для поддержания организма на фоне голодовки. Об этом он написал у себя в Facebook.

По словам политика, в медицинском кабинете не принимают пищу, это разрешено делать только в камерах. Во врачебном кабинете же принимают лекарства в различных формах - таблетки или жидкость.

Саакашвили подчеркнул, что "по сей день не нарушал норм голодовки", и то, что он получал на приеме у врача, "не является питанием". Он также заявил, что не откажется от своих намерений особенно после опубликования этого видео.

Напомним, накануне видео с Саакашвили за едой опубликовал Минюст Грузии. Тем временем рядом с тюрьмой, где находится экс-президент, прошла акция протеста и умер человек. Саакашвили поблагодарил участников "митинга солидарности" за поддержку.

Также "Страна" писала, как Саакашвили задержали после его возвращения в Грузию. Позже он объявил голодовку в тюрьме и потребовал встречи с консулом Украины.