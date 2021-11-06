Экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, который 37-й день голодает в грузинской тюрьме с целью доказать свою невиновность, заявил об отказе от сока, витаминов, минералов и глюкозы.

Об этом Саакашвили сообщил в своем Facebook.

"С сегодняшнего утра, чтобы окончательно развеять все бессовестные спекуляции, направленные на мою дискредитацию, я отказался не только от сока, но и от минералов и витаминов, таблеток глюкозы, которые служили для поддержания жизнедеятельности организма", - написал Саакашвили.

Кроме того, он сообщил, что после перенесенной операции в любую минуту или максимум через несколько дней неизбежны серьезные осложнения.

По словам Саакашвили, некоторые из осложнений уже заметны, и в последние дни администрация тюрьмы вызвала к нему медиков.

"Для меня ясно, что целью Путина и Иванишвили является мое физическое уничтожение. Теперь я надеюсь на солидарность, человечность и гражданскую позицию грузинского народа. Да здравствует наша свобода!", - подытожил Саакашвили.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 3 ноября личный врач голодающего заявил, что Саакашвили потерял опасно много веса и его здоровье стремительно ухудшается, однако тот длительное время отказывался от медицинской помощи.

Между тем, уже 4 ноября Саакашвили написал письмо уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой, в котором он сообщает, о критическом состоянии своего здоровья и просит оказать ему помощь.