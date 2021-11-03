Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который объявил голодовку 1 октября, уже потерял 10% своего веса и его состояние здоровья становится все хуже.

Об этом рассказал личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, пишет "Интерфакс-Украина" в среду, 3 ноября.

"В среду были получены результаты тестов состояния здоровья Михаила Саакашвили, и по заключению врачей консилиума, они ухудшились по сравнению с прежним консилиумом, состоявшимся неделю назад. Он жалуется на учащенное сердцебиение. Опасная ситуация может возникнуть в любую минуту", - рассказал врач.

Кроме того он сообщил, что Саакашвили уже потерял 10% своего веса и это опасно для здоровья. Следующий консилиум врачей состоится в пятницу, 5 ноября.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси и в тот же день он объявил голодовку, которую продолжает до сих пор. Как рассказала его девушка Елизавета Ясько, Саакашвили уже потерял около 20 килограмм.

Также сообщалось, что продолжительный отказ от пищи негативно сказывается на здоровье экс-президента. При этом он отказался от медицинской помощи, которая связана с его голодовкой и от услуг бригады реаномобиля и обследований.