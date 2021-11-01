Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который объявил голодовку 1 октября, за месяц похудел примерно на двадцать килограммов, но начинать употреблять пищу не собирается.

Об этом сообщила его девушка, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, пишет "Грузия Online".

"Он не собирается прекращать голодовку… Это очень тяжело. Он похудел где-то на 20 килограмм, у него очень тяжелые симптомы", - рассказала возлюбленная экс-президента.

По словам Ясько, состояние здоровья Саакашвили становится хуже с каждым днем.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день его задержали в Тбилиси, в день задержания он объявил голодовку. Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в Рустави и власти Грузии уверены, что из тюрьмы он выйдет не ранее 2027 года.

Также сообщалось, что такая длительная голодовка начала сказываться на состоянии здоровья Саакашвили - 22 октября ему делали переливание крови. Позже Саакашвили отказался от медицинской помощи, которая связана с его голодовкой и от услуг бригады реаномобиля и обследований.