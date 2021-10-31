В Грузии Центральная избирательная комиссия подсчитала результаты местных выборов. В 19 из 20 муниципалитетов победа досталась кандидатам правящей партии "Грузинская мечта".

Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК Грузии.

В Тбилиси во втором туре выборов мэра по итогам подсчета 96,2% бюллетеней лидирует кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который набрал 55,5% голосов. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия набрал в столице Грузии 44,5% голосов.

В Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави "Грузинская мечта" опередила соперников.

В единственном Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии победу в выборах одержал кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргий Харчилава.

В партии Саакашвили заявили, не признают итоги второго тура, называя их полностью сфальсифицироваными властями.

Ника Мелия (он же лидер "Единого Нацдвижения") уже заявил о мобилизации сторонников сегодня в 19:00 на проспекте Руставели.

Напомним, вчера в стране прошёл второй тур выборов мэров городов, на которых практически везде победили кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта", а кандидаты от партии Саакашвили «Единое национальное движение» проиграли (кроме одного небольшого городка).

Также сообщалось, что на этой неделе соратники Саакашвили собирали в Грузии многотысячный Михо-Майдан.