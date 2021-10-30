В субботу, 30 октября, в Грузии завершился второй тур в местные органы власти.

В стране выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в таких крупных городах, как Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави. А также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах.

Обнародованные данные двух экзитполов показали противоположные итоги. Лояльный к властям телеканал "Имеди" сообщил, что выигрывают кандидаты правящей партии. Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" - что кандидаты "Единого национального движения". Поэтому в штабах обеих партий празднуют победу, не дожидаясь официальных подсчетов голосов.

Первый тур выборов в Грузии состоялся 2 октября. Тогда правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетов.

Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, накануне первого тура прибыл в Грузию, где его задержали за незаконное пересечение границы.

Также мы писали, что власти Грузии уверены, что Михаил Саакашвили, в отношении которого были возбуждены и другие дела, не выйдет из тюрьмы ранее 2027 года.