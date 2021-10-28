Премьер-министр Грузии заявил, что передача грузинской стороной экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, либо его досрочное освобождение из тюрьмы исключены.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на слова премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

"Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку", - сказал Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, передача экс-президента Украине или его досрочное освобождение будут означать, что "власть не уважает законов страны".

Ранее мы писали, что адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили утверждает, что власти готовятся ликвидировать экс-гаранта страны в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы. Адвокат Гварамия заявил о наличии у него информации о том, что в тюремную больницу "уже поместили специального заключенного, который об этом позаботится".

Также "Страна" сообщала, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от связанного с его уже практически месячной голодовкой лечения и услуг реанимобиля, который круглосуточно дежурит возле тюрьмы. Саакашвили написал письмо, в котором он обращается к начальнику 12 пенитенциарного учреждения в городе Рустави Зурабу Модебадзе. Экс-президент требует предоставить ему возможность пользоваться своими правами.