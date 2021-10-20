Елизавета Ясько дала большое интервью журналистке Алесе Бацман. В беседе народная депутат рассказала о знакомстве с Михаилом Саакашвили, первом впечатлении о нем и своей большой любви к грузинскому политику.

По словам Ясько, отношения развивались постепенно.

"У нас есть несколько этапов знакомства и общения. Когда он был в Украине еще в порошенковские времена, мы были с ним знакомы, я общалась с его командой. Конкретно с ним мы пару раз пересекались, но это не было каким-то таким системным общением. Пересеклись мы уже серьезно, когда его назначали у нас вице-премьером, он пришел в нашу фракцию и отвечал на разные вопросы. И тогда очень много депутатов с ним общались, много кто был с ним на связи, советовались, было много общения среди этих людей", - рассказала Ясько.

Она добавила, что, как и эти коллеги-депутаты, тоже очень быстро начала интенсивно "политически общаться, обсуждать разные вещи" с Саакашвили. Михаил и Елизавета вскоре поняли, что их взгляды на большинство политических тем сходятся. Так установилась "очень сильная связь, которая дальше уже продолжалась".

Затем Ясько отправилась в Британию.

"У меня был с ним очень такой интересный момент, который мы уже потом вспоминали. Я училась в Оксфорде в школе государственного управления. Я лично приглашала его выступить, это был 2017 год, он согласился, но не смог приехать, потому что как раз тогда началась история с Порошенко… Но я всегда о нем говорила. Даже когда тогда в Оксфорде училась. Рассказывала одноклассникам из разных стран, что это невероятный человек, который может невероятные вещи в политике. Это было всегда всем очень интересно. И мы очень сильно ждали этой встречи", - поведала Ясько.

Депутат призналась в том, что ее больше всего поразило в Саакашвили - его спокойствие.

"Наверное, это не первое слово, которое придет в голову, когда будешь давать характеристику Михаилу Саакашвили. Но мне показалось, что он спокойный и в гармонии. Меня это очень сильно поразило. Не было никаких конфликтов, темперамента", - сказала Ясько.

Бацман спросила у гостьи, как Саакашвили признался ей в любви.

"Сейчас момент я хотела бы, чтобы это осталось между нами. Это было очень эмоционально, это было так, что я поняла: дороги обратно нет. У нас далеко не сразу начались отношения, мы очень долго общались... Мы оба понимали, что мы очень похожи, что мы очень сильно имеем такую на разных уровнях связь: интеллектуальную, эмоциональную, духовную. Это большой подарок, который нужно ценить.", - ответила депутат.

Также она назвала главное качество возлюбленного: доброта.

"И это его проблема. Он всегда дает людям второй, третий, четвертый шанс. Он импульсивный, но всегда думает о людях лучше… Всегда очень много теплоты, доброты, он готов раздавать советы", - охарактеризовала Михаила Ясько.

Напомним, после задержания Саакашвили в Грузии Ясько впервые публично признала роман с ним, о котором давно ходили слухи и знали близкие.

Ранее "Страна" писала, что в честь своего дня рождения Ясько показала фотоархив, на снимках она запечатлена вместе с Саакашвили.