Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 1 октября продолжает голодовку в тюрьме на родине, отказался от какой-либо медицинской поддержки.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Тelegram-канале в среду, 27 октября.

"Только что мне стало известно, что гражданин Украины Михеил Саакашвили, который находится в пенитенциарном учреждении № 12 г. Рустави и голодает 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки", - написала омбудсмен.

Она напомнила, что отказ от принятия пищи является угрозой его жизни и попросила в случае ухудшения состояния здоровья Саакашвили немедленно отреагировать и оказать ему профессиональную медицинскую помощь в гражданском медицинском учреждении.

Напомним, по словам личного врача Михаила Саакашвили, состояние здоровья экс-президента Грузии может ухудшиться в любой момент. Возле тюрьмы круглосуточно дежурит реанимобиль.

Также "Страна" сообщала, что омбудсмен Грузии Нино Ломджария пришла к выводу, что в условиях тюремной больницы власти не смогут обеспечить безопасное и полноценное лечение Саакашвили.