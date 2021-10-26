Ситуация с состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 26-й день продолжает голодовку, может стать критической в любую минуту. Однако в настоящее время политик чувствует себя относительно удовлетворительно и не требует госпитализации.

Об этом со ссылкой на личного врача экс-президента Николоза Кипшидзе сообщает "Интерфакс-Украина" во вторник, 26 октября.

"Состояние здоровья такое же, как и вчера. У Саакашвили наблюдаются скачки артериального давления. Тесты анализов относительно в норме, но ситуация может измениться в любую минуту", - сказал доктор.

По его словам, на территории тюрьмы в городе Рустави, где Саакашвили находится под арестом, уже несколько дней круглосуточно дежурит реанимобиль (специально оборудованная машина для оказания помощи тяжелобольному в период до его госпитализации - Ред.).

Также врач добавил, что бывший президент Грузии намерен продолжать голодовку пока сможет, при этом он категорически против, чтобы его перевезли в тюремную больницу.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день его задержали в Тбилиси. При этом власти Грузии уверены, что Саакашвили проведет в заключении шесть лет и не выйдет из тюрьмы ранее 2027 года.

Четырьмя днями ранее политику сделали переливание крови.

После этого сообщалось, что адвокат запрашивал его госпитализацию, однако власти Грузии отказали в просьбе перевести Саакашвили "в обычную клинику" и хотели поместить его в тюремный госпиталь, где находятся сотни уголовников.