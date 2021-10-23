Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили госпитализируют в тюремный госпиталь.

По словам адвоката, политик 23-й день поддерживает голодовку в грузинской тюрьме, и сегодня стало известно, что ему сделали переливание крови. Однако власти Грузии отказали в просьбе перевести Саакашвили "в обычную клинику".

"Наше требование – если понадобится госпитализировать, то чтобы его госпитализировали в обычную клинику, где была бы безопасность, не было никаких рисков и так далее. Однако власть изменила свое решение. Сначала они нам обещали, мол, "скажите, в какую клинику хотите госпитализировать его, и мы все устроим". После этого прошло несколько дней и министр юстиции, а потом премьер-министр – а это не их дела – заявили: "Мы будем его госпитализировать в тюремный госпиталь", – сообщил адвокат Михаила Саакашвили в комментарии "Украина 24".

По словам адвоката, в тюремном комплексе "находятся тысячи уголовников, может быть, там будут провокации". "Это нас очень беспокоит и мы говорим, что не согласны, чтобы в тюремное учреждение перевели Саакашвили. И сейчас мы ждем решения консилиума и его личного врача", – объяснил Басилая.

Ранее "Страна" сообщала, что бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме, вечером в пятницу, 22 октября, врачи провели процедуру переливания крови, а его состояние медработники оценивают как удовлетворительное.

Также мы писали, что власти Грузии уверены, что Саакашвили не выйдет из тюрьмы ранее 2027 года. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал вероятность досрочного освобождения бывшего президента страны Михаила Саакашвили, задержанного 1 октября. Глава правительства исключил такой поворот событий и передачу заключенного Украине в ближайшие годы.