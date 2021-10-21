Заключенный под арест и голодающий экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на госпитализацию, но при этом он не собирается прекращать голодовку. Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипиани после того, как посетил своего пациента в Руставском пенитенциарном учреждении №12, передает Грузия Online.

"Михаил Саакашвили готов перейти в госпиталь. Это, разумеется, не произойдет сегодня или завтра. Может, в субботу-воскресенье, не знаю, когда это будет. Еще нужно решить какие-то маленькие вопросы с Минздравом и Минюстом. Это все я проясню завтра-послезавтра", - сказал врач.

По словам Кипиани, перевод Саакашвили в госпиталь не говорит о том, что экс-президент Грузии больше не будет голодать.

"Я просмотрел его анализы, некоторые лучше, некоторые хуже", - констатировал врач.

Напомним, что Михаил Саакашвили нелегально прибыл в Грузию 29 сентября. И уже 1 октября он был задержан в Тбилиси. О том, как он пробрался на территорию Грузии мы писали в отдельном материале.

Ранее "Страна" сообщала, что в Грузии сторонники Михаила Саакашвили вышли на многотысячный митинг в столице страны с требованием освободить политика.

Также мы рассказывали, что голодающий в грузинской тюрьме Михаил Саакашвили согласился допустить группу врачей и принимать лекарства, которые они ему назначат.