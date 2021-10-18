Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает свою голодовку в тюрьме города Рустави и у него уже проявляются серьезные проблемы со здоровьем.

На семнадцатый день голодания персональный врач опального политика Николоз Кипшидзе рассказал о том, как Саакашвили чувствует себя за решеткой. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Состояние его здоровья ухудшается, что было вполне предсказуемо, однако Михаил Саакашвили не намерен прекращать свою голодовку, и морально он стоек. Ему сложно передвигаться, сильная бледность на лице, но пока срочного медицинского вмешательства не требуется", - сказал Николоз Кипшидзе.

Напомним, что Михаил Саакашвили нелегально прибыл в Грузию 29 сентября. И уже 1 октября он был задержан в Тбилиси.

Ранее "Страна" сообщала, что в Грузии сторонники Михаила Саакашвили вышли на многотысячный митинг в столице страны с требованием освободить политика.

Так же мы рассказывали, что голодающий в грузинской тюрьме Михаил Саакашвили согласился допустить группу врачей и принимать лекарства, которые они ему назначат.