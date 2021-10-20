Грузинская прокуратура раскрыла подробности попадания Михаила Саакашвили в Грузию. Если изначально сообщалось, что он пересек границу с Грузией на фургоне с зеленью, то сегодня прокуратура заявила, что грузовик был с молочной продукцией.

Об этом пишет ТАСС.

"28 сентября примерно в 23:00 (22:00 по киевскому времени - Ред.) из Украины, порта Черноморск, в порт Поти прибыл паром под названием "Вильнюс". Из указанного парома примерно в 01:04 (00:04 по Киеву - Ред.) уже 29 сентября выехало прицепное транспортное средство - трайлер фирмы SCANIA, принадлежащее компании IKA TRANS, за рулем которого находился Э. Ц. (Элгуджа Цомая - Ред.). После того как машина отъехала на несколько десятков метров от порта, Э. Ц. остановил ее, подошел к двери прицепа, откуда в 01:49 (00:39 по Киеву - Ред.) вышел Михаил Саакашвили", - сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, в 02:15 ночи Саакашвили пересел легковой "Мерседес". В эту же ночь Саакашвили и помогавшие ему три человека добрались до села Тквири Абашского района, откуда на автомобиле "Ford Transit" направились в сторону Батуми, а затем обратно в Абашский район.

Напомним, что 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Родственник товарища Саакашвили Элгуджи Цомая, который помогал Михо бежать, предположил, что Саакашвили мог въехать в трейлере по перевозке зелени и всю дорогу просидел в вентиляционной кабине машины.

Как писала "Страна", экс-президента Грузии Михаил Саакашвили находится под стражей в тюрьме города Рустави. Он объявил голодовку и, по словам врачей, у него уже начинают проявляться серьезные проблемы со здоровьем. Медики настаивают, что Саакашвили нужно перевести из тюрьмы в госпиталь.

Персональный врач опального политика Николоз Кипшидзе рассказал, что экс-президент Грузии "ходит с трудом, бледный, но морально стойкий".