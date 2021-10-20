У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме города Рустави, начинают проявляться серьезные проблемы со здоровьем.

Консилиум врачей, который следит за состоянием узника выдал рекомендации о его переводе в клинику. Об этом передает портал Грузия Online.

Это нужно сделать прежде всего в профилактических целях, как сообщил перед встречей в Министерстве юстиции один из членов консилиума врачей Зураб Пагава.

По его словам консилиум рекомендует поместить Михаила Саакашвили в клинику для интенсивного и всестороннего наблюдения.

"Мы поставили вопрос о так называемой профилактической госпитализации и сейчас (власти - Ред.) его рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию. Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, то чтобы застраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать. Это не вопрос часов, но должно произойти в ближайшее время", - рассказал Зураб Пагава.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что личный врач рассказал о здоровье голодающего Саакашвили. По словам медика экс-президент Грузии "ходит с трудом, бледный, но морально стойкий".