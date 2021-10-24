Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили утверждает, что власти готовятся ликвидировать экс-гаранта страны в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы. Слова Ники Гварамии приводит "Интерфакс-Украина".

"По нашей информации, власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится ликвидацией", - сказал он.

Гварамия заявил о наличии у него информации о том, что в тюремную больницу "уже поместили специального заключенного, который об этом позаботится".

Поэтому адвокат призвал омбудсмена Грузии Нино Ломджария следить за ситуаицей.

Ранее "Страна" сообщала, что бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме, вечером в пятницу, 22 октября, врачи провели процедуру переливания крови, а его состояние медработники оценивают как удовлетворительное.

Также мы писали, что власти Грузии уверены, что Саакашвили не выйдет из тюрьмы ранее 2027 года. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал вероятность досрочного освобождения бывшего президента страны Михаила Саакашвили, задержанного 1 октября. Глава правительства исключил такой поворот событий и передачу заключенного Украине в ближайшие годы.