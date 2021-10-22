Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который вернулся на Родину на пароме "Вильнюс" в контейнере с молочной продукцией, сделал из контейнера видеозапись на свой мобильный телефон. На видео он рассказал, что был похищен.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на обнародованную телекомпанией "Имеди" запись.

На кадрах видно, что Саакашвили снимает себя на камеру телефона, на нем и кепка и медицинская маска, которую он спустил на подбородок. Он рассказывает, что его похитили при помощи специальных служб.

"Это похищение. Я не знаю, спецслужбы какой страны способствуют этому похищению. Я не знаю, куда меня везут, но видео осталось со мной, видимо, пропустили", - заявил Саакашвили.

Телекомпания предполагает, что, вероятно, Саакашвили не на все сто процентов доверял своему "проводнику" и записал такое видео на случай, если при попытке попасть в Грузию что-то пойдет не по плану.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день его задержали в Тбилиси. При этом власти Грузии уверены, что Саакашвили не выйдет из тюрьмы ранее 2027 года.

Также сообщалось, в Грузии арестовали отца и сына, которые встретили Саакашвили в Поти.