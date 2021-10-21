Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому грузинские власти официально предъявили обвинения, поприветствовал своих сторонников через окно тюремной камеры в городе Рустави.

Соответствующее видео опубликовал Тelegram-канал "РИА Новости" в четверг, 21 октября.

На кадрах видно, как Саакашвили подходит к приоткрытому окну камеры, держится за решетку и машет рукой. В это время его сторонники скандируют: "Михо!" и играет музыка.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день его задержали в Тбилиси. На родине он заочно приговорен к шести годам тюрьмы, в частности он признан виновным в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и уголовных делах, связанных с убийством. Также ему предъявили официальное обвинение по факту незаконного пересечения государственной границы.

Также "Страна" сообщала, что в первый день своего ареста Саакашвили объявил голодовку, которой придерживается до сих пор. Однако экс-президент согласился на госпитализацию. При этом он содержится в комфортной камере-одиночке.