Врачи рекомендовали госпитализировать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме.

Об этом сообщает "ИнтерФакс" во вторник, 19 октября.

По словам члена специально созданной группы медиков Зураба Пагавы, исходя из рекомендаций состоявшегося консилиума после осмотра Саакашвили, ему рекомендовано перейти в клинику для интенсивного наблюдения. Врачи дали рекомендацию для госпитализации, чтобы избежать осложнений в состоянии здоровья экс-президента Грузии, которое может в любой момент ухудшиться.

Осмотр проводился шестью врачами. Решение о переводе Михаила Саакашвили из тюрьмы в клинику должны принять министр юстиции, министр здравоохранения и депутаты парламента.

Ранее "Страна" информировала, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает свою голодовку в тюрьме города Рустави, и у него уже проявляются серьезные проблемы со здоровьем, однако Саакашвили не намерен прекращать свою голодовку, и морально он стоек. Ему сложно передвигаться, сильная бледность на лице, но пока срочного медицинского вмешательства не требуется.

Также мы писали, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже 15 дней голодает в тюрьме, согласился на допуск группы врачей по инициативе министерства юстиции, также он согласен принимать лекарства.