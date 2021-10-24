После того, как адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что власти Грузии хотят вскоре убить экс-президента страны в тюремной больнице, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал эти заявления бредом и провокацией.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это полный бред и провокация. Население отлично понимает, почему сторонники Саакашвили хотят посеять до выборов в предстоящую субботу панику. Эта неделя будет напряженной, появятся и другие лживые заявления", - сказал он журналистам в воскресенье, 24 октября.

Гарибашвили отметил, что во времена правления Саакашвили в тюрьмах действительно убивали и пытали людей. "Всю эту неделю [сторонники Саакашвили] будут показывать, как голодает этот человек, которому никто не препятствует есть. Врачи ведут полный контроль за состоянием здоровья Саакашвили, соответственно заявление бывшего прокурора Гварамия является очередной попыткой поставить театрализованное представление, которое завершится крахом", - сказал премьер.

Он еще раз подчеркнул, что в случае необходимости Саакашвили переведут в тюремную больницу, а не в городскую клинику, так как ни для одного заключенного в Грузии исключений не будет. Как отметил Гарибашвили, "в тюремной больнице Саакашвили проведут все необходимые процедуры, после чего вернут в камеру".

Как сообщала "Страна", 22 октября Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме Рустави. Его состояние медработники оценивают как удовлетворительное. Власти Грузии отказали в просьбе перевести Саакашвили "в обычную клинику" и одобрили его госпитализацию в тюремном госпитале.

Напомним, Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, как неоднократно заявляли представители грузинской власти. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, свое задержание считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.

Также мы писали, что власти Грузии уверены, что Саакашвили не выйдет из тюрьмы ранее 2027 года.