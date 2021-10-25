Омбудсмен Грузии Нино Ломджария пришла к выводу, что в условиях тюремной больницы власти не смогут обеспечить безопасное и полноценное лечение для экс-президента Михаила Саакашвили, которому одобрили госпитализацию.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение омбудсмена.

В воскресенье, 24 октября, уполномоченные омбудсмена проверили лечебное учреждение №18 специальной пенитенциарной службы, в которое в случае необходимости госпитализируют Саакашвили.

По результатам проверки были сделаны выводы, что медучреждение не соответствует тем требованиям, которые необходимы для полноценного лечения бывшего президента Грузии. Медучреждение не соответствует рекомендациям врачей, которые следят за состоянием Саакашвили и "существуют определенные риски с точки зрения безопасности".

"К примеру, в данном учреждении не сможет быть проведено магнитно-резонансное обследование, компьютерная томография, дуплексное сканирование. Также в учреждении на данный момент не работает врач-реаниматолог, однако, как объясняют в администрации, ждут соответствующего специалиста в ближайший период", - рассказала омбудсмен.

Помимо прочего, омбудсмен обратила внимание на то, что не исключена и вербальная агрессия и давление на Саакашвили со стороны других заключенных больницы.

Аппарат омбудсмена считает, что для Саакашвили должно быть выбрано другое медицинского учреждение.

Напомним, 22 октября врачи провели Саакашвили переливание крови. Врач экс-президента считает нужным его госпитализировать.

Также сообщалось, что Михаил Саакашвили 1 октября, в день своего задержания, объявил голодовку.