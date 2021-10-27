Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от связанного с его уже практически месячной голодовкой лечения и услуг реаномобиля, который круглосуточно дежурит возле тюрьмы.

Об этом сообщает "Грузия Online".

Саакашвили написал письмо, в котором он обращается к начальнику 12 пенитенциарного учреждения в городе Рустави Зурабу Модебадзе. Экс-президент требует предоставить ему возможность пользоваться своими правами.

"С этой минуты я отказываюсь от всякого связанного с голодовкой лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований. Я буду принимать только те лекарства, которые не связаны с голодовкой, пока вы не вернете комнате встреч первоначальный вид, и пока мне не будет дана возможность пользоваться своими процессуальными правами", - написал Саакашвили.

Адвокат экс-президента Грузии Садзаглишвили считает, что нынешние обстоятельства указывают на то, что у власти есть план убить Саакашвили, в частности об этом свидетельствуют проблемы, связанные с госпитализацией и лишение Саакашвили права на коммуникацию.

"...эти обстоятельства реально указывают на то, что у властей есть план убийства Саакашвили. Как вы знаете, Михеил Саакашвили является личным узником Владимира Путина и соответственно, "Грузинская мечта" выполняла именно его задания", - считает адвокат.

Ранее адвокат Саакашвили сообщал, что власти готовятся ликвидировать экс-президента в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы. Однако премьер-министр Грузии опроверг эти заявления и назвал их провокацией.