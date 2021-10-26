В Грузии в среду, 27 октября, соратники экс-президента страны Михаила Саакашвили, который почти месяц находится в тюрьме, запланировали масштабную акцию протеста.

Об этом сообщает телеканал "Мтавари".

Организатором демонстрации в поддержку Саакашвили является оппозиционная партия "Единое национальное движение". В партии ожидают, что мероприятие будет многотысячным. Лозунг акции - "За свободу". Пройдет она в городе Зугдиди, у здания мэрии.

"Теперь, когда до окончательной победы и свободы Миши осталось совсем немного, мы должны еще раз показать всем, что Зугдиди и Самегрело никогда не потерпят рабства, запугивания, взяточничества и всех неприятностей, которые здесь создает правительство", - заявила представитель "Единого национального движения" Анна Цитлидзе.

Напомним, "Страна" писала о том, что, по данным прокуратуры Грузии, 28 сентября Саакашвили прибыл в Грузию из Украины на пароме. Он прятался в грузовике с молочной продукцией. О том, что он вернулся на родину, политик заявил 1 октября. В этот же день его задержали.

Сейчас экс-президента Грузии Михаил Саакашвили находится под стражей в тюрьме города Рустави. Он объявил голодовку и, по словам врачей, у него уже начинают проявляться серьезные проблемы со здоровьем.