Утром во вторник, 2 ноября, в Киеве возле здания Верховной Рады сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме, устроили акцию протеста под названием "FreeSaakashvili".

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

На митинг вышли всего десять человек. Они стоят под зданием парламента и держат плакат "FreeSaakashvili".

Напомним, Михаил Саакашвили после того, как попал в тюрьму, объявил голодовку. За месяц он похудел примерно на двадцать килограммов, но начинать употреблять пищу не собирается. По данным грузинских властей, в заключении грузинско-украинский политик проведет минимум шесть лет, то есть выйдет не раньше 2027 года.

Ранее мы рассказывали, что в Грузии объявили результаты местных выборов. Победа досталась кандидатам правящей партии "Грузинская мечта". В партии Саакашвили заявили, не признают итоги второго тура и заявили, что готовят протесты.

Кроме того, сообщалось, что на минувшей неделе соратники Саакашвили собирали в Грузии многотысячный Михо-Майдан. Она прошла в городе Зугдиди, у здания мэрии.