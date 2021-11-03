Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается миловать бывшего лидера страны Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме в Рустави.

Об этом Зурабишвили сказала в ходе специального брифинга, пишет "Интерфакс-Украина" в среду, 3 ноября.

"Моя позиция по помилованию бывшего президента тверда и неизменна - нет и никогда", - так ответила президент на вопрос о помиловании Саакашвили.

По мнению главы государства, Саакашвили не подходит под критерии невиновности или политического заключенного. При этом она признала, что его состоянию здоровья должно уделяться особое внимание.

"Он по своей воле нелегально проник в страну с целью дестабилизации. Несмотря на это и учитывая большой интерес общества, он должен быть признан особенным заключенным, что требует от администрации пенитенциарной службы и властей особого внимания к нему, принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано для политических спекуляций или дестабилизации", - заявила Зурабишвили.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Власти Грузии уверены, что из тюрьмы он выйдет не ранее 2027 года.

Также сообщалось, что в день своего задержания Саакашвили объявил голодовку, который продолжает до сих пор и это начало сказываться на здоровье экс-президента, однако Саакашвили отказался от медицинской помощи, связанной с голодовкой и услуг реанимации.