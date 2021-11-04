Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова получила письмо от экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором он сообщает, о критическом состоянии своего здоровья и недавних неудовлетворительных результатах анализов.

Об этом уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщает в своем Facebook.

"Сегодня получила письмо от гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили. На 35-й день голодовки Михаил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне", - написала Денисова.

В связи с этим Денисова обратилась к грузинским властям, чтобы обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.

В своем письме Саакашвили призывает активизировать "наших западных союзников":

"И правительство, как вы наверное следите, прямо призывает к убийству. Так, лидер их фракции сказал, что если я не умру на 41 день то буду смешен", - пишет он.

Письмо Саакашвили к Денисовой.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что Михаил Саакашвили с 1 октября начал голодовку в тюрьме. Таким образом он хочет подтвердить и доказать свою невиновность, несмотря на плохое физическое состояние.

Также сообщалось, что продолжительный отказ от пищи негативно сказывается на здоровье экс-президента. Однако на тот момент он категорически отказывался от медицинской помощи.

Кроме того, вчера, 3 ноября, личный врач голодающего заявил, что Саакашвили потерял опасно много веса и его здоровье стремительно ухудшается.