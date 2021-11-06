Объявивший еще 1 октября о голодовке бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принимает пищу в тюрьме, несмотря на то, что несколько часов назад сообщил об отказе от соков, витаминов и глюкозы.

Об этом информирует в Facebook Пенитенциарная служба Грузии в субботу, 6 ноября.

Ведомство опубликовало видео, на котором видно, как Саакашвили ест кашу. Рядом с ним также стоит бутылка с соком.

"В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михаилом Саакашвили", — говорится в посте ведомства в социальной сети Facebook.

Отметим, о том, что экс-президент страны принимает пищу во время голодовки, ранее также рассказывал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

В Пенитенциарной службе Грузии рассказали, что Саакашвили принимает пищу. Источник: Facebook/Пенитенциарная служба Грузии

Ранее "Страна" сообщала, что личный врач политика рассказал, что голодающий Саакашвили потерял опасно много веса и его здоровье ухудшается. По словам врача, Саакашвили уже потерял 10% своего веса и это опасно для здоровья.

Также мы писали, что уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова получила письмо от экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором он сообщает о критическом состоянии своего здоровья и недавних неудовлетворительных результатах анализов.