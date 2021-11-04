У арестованного в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили существенно ухудшилось здоровье из-за объявленной им голодовки. У него наблюдаются проблемы с коммуникацией и серьезные провалы в памяти. Об этом заявил адвокат Ника Гварамия после посещения взятого под стражу экс-президента Грузии, передает Интерфакс-Украина.

"Он (Саакашвили - Ред.) не может вспомнить имена людей. Пока мое имя помнит, но во время нашей беседы выяснилось, что он не помнит имена своих друзей. Я знаю, что это за симптом, наверное, об этом должны сказать врачи", - сказал Гварамия.

Он сообщил, что обратился к властям с требованием немедленно госпитализировать Саакашвили в гражданскую клинику.

При этом несколько часов назад другие адвокаты также посещали Саакашвили в Руставской тюрьме и не заметили у него проблем с речью и провалов в памяти. Более того, Саакашвили передал им послание к сторонникам с призывом продолжать борьбу с действующими властями.

Напомним, что Михаил Саакашвили нелегально прибыл в Грузию 29 сентября. И уже 1 октября он был задержан в Тбилиси. О том, как он пробрался на территорию Грузии мы писали в отдельном материале.

Ранее "Страна" сообщала, что в Грузии сторонники Михаила Саакашвили вышли на многотысячный митинг в столице страны с требованием освободить политика.

Также мы рассказывали, что голодающий в грузинской тюрьме Михаил Саакашвили согласился допустить группу врачей и принимать лекарства, которые они ему назначат.